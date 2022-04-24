«Безобразие». Глава РПЛ Хачатурянц о судействе в матче «Ростов» — «Спартак»

Президент РПЛ и глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подверг критике работу главного арбитра матча «Ростов» — «Спартак» (3:2) Виталия Мешкова. По мнению Хачатурянца, Мешков неверно отменил гол «Спартака» в ворота южан на 52-й минуте.
Будем ждать очередное обращение от «Спартака» в ЭСК. Буду ждать решения ЭСК. Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен судейством.
Президент РПЛ и глава судейского комитета РФС возомнил себя Богом делая такое заявление.
А зачем нам тогда вообще экспертно-судейская комиссия нужна если какой то там глава судейского комитета, без разбора основываясь на своих эмоциях сразу после матча делает такие заявления? Надо всех разогнать если они никто и всё решает какой то там Ашот.
В данном случаи я никого не защищаю и если Мешков ошибся, то должен понести наказание после вердикта ЭСК. У нас к примеру только суд может вынести решение виновен человек или нет.
Как мне кажется Ашот просто хочет сделать видимость, что он такой хороший, что вот так всех наказывает, а проблему не решает. Гнать прежде всего надо именно таких как Ашот из нашего футбола, пока такие будут у власти порядка не будет.
Президент РПЛ и глава судейского комитета РФС возомнил себя Богом делая такое заявление.
А зачем нам тогда вообще экспертно-судейская комиссия нужна если какой то там глава судейского комитета, без разбора основываясь на своих эмоциях сразу после матча делает такие заявления? Надо всех разогнать если они никто и всё решает какой то там Ашот.
В данном случаи я никого не защищаю и если Мешков ошибся, то должен понести наказание после вердикта ЭСК. У нас к примеру только суд может вынести решение виновен человек или нет.
Как мне кажется Ашот просто хочет сделать видимость, что он такой хороший, что вот так всех наказывает, а проблему не решает. Гнать прежде всего надо именно таких как Ашот из нашего футбола, пока такие будут у власти порядка не будет.