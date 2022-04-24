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«Безобразие». Глава РПЛ Хачатурянц о судействе в матче «Ростов» — «Спартак»

24 апреля 2022, 18:59
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Президент РПЛ и глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подверг критике работу главного арбитра матча «Ростов» — «Спартак» (3:2) Виталия Мешкова. По мнению Хачатурянца, Мешков неверно отменил гол «Спартака» в ворота южан на 52-й минуте.

Будем ждать очередное обращение от «Спартака» в ЭСК. Буду ждать решения ЭСК. Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен судейством.

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Все комментарии
Struhan
Struhan ответ Alice Tract (раскрыть)
вчера в 18:37
на то он и актёр а не футболист. И касание руки происходило именно в голевой атаке, момент ещё не был заигран. Там у судьи было полное право не засчитывать мяч, забитый игроком, сыгравшим рукой, вот за это бы его скорее всего признали виновным. Так что моё мнение, что он отсудил эту игру прекрасно.
Alice Tract
Alice Tract ответ Struhan (раскрыть)
вчера в 16:41
Один питерский актер жанра для взрослых с тобой не согласен - мол, "Я точно знаю, можно, мне такие голы засчитывали, потому что гол забит не сразу после касания рукой - ну как-то так меня отмазали. Правда, я играю за нужную команду, а Игнатов - не за нужную".
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 16:38
Я бы задался вопросом, зачем вообще нужна ЭСК, ибо никакого толку от нее нет - дежурно признают или не признают ошибки, чисто ради самого процесса заседания и обсуждения. Практического выхлопа или практической компенсации признанной пострадавшей стороне не предусмотрено.
Брулин
Брулин
вчера в 10:11
И что же ты сделаешь, Ашот-джан?) Опять грозно нахмуришь брови и всем пальчиком погрозишь, что ли?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ stavr74 (раскрыть)
вчера в 09:47
А вы вообще поняли о чём я написал?
stavr74
stavr74 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 08:52
а какое наказание - стесняюсь спросить ???
рублём ??? так должно быть наказание сопоставимо затратам клуба .
что очки клубу возвратят , судейские крыsы почувствовали себя БОГАМИ и
ВЕРШИТИЛЯМИ судеб. И видимо в подсобке расписывают, получив кэш,
кому какое место занимать в таблице .
Как наказать ???? ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС . Они что на зарплате 25-30 т рублей ???
С них как с гуся вода , всё пох.......ю
Oleg Savvin
Oleg Savvin
вчера в 08:29
Ашотик, а шо там безобразного?...
DaslerU
DaslerU
вчера в 00:40
В очередной раз убеждаюсь, РПЛ самый грязный и коррумпированный чемпионат, помойка. Теперь понимаю молодых ребят, которые быстрее хотят свалить из РПЛ.
протон
протон
24 апреля в 23:52
Че толку? Такое проходили уже сто раз-признают ошибку, а очки никто не вернет
BDA81
BDA81 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
24 апреля в 23:24
Это явно слово "СТЫД" не про наших чиновников ))))) Это даже вещи не совместимы ))) Так что вы ошиблись )))
протон
протон
24 апреля в 23:15
"Я очень недоволен судейством."

И это слова главы судейского комитета РФС? Любопытно взглянуть на оргвыводы...Еще один момент : имел ли право смотреть эпизод и вмешиваться в игру судья на ВАРе в этом моменте?
gwynb1eidd
gwynb1eidd
24 апреля в 23:05
Что же он на кубке так не возмущался решениями судьи? Или там свистели в нужную сторону?
Struhan
Struhan ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
24 апреля в 22:41
я вот своими глазами всё видел и мне кажется, что всё было справедливо и по букве закона, в частности по не засчитанному голу, игра рукой со стороны игрока атаки, это всегда фол. Независимо от её положения. Положение руки смотрится только в случаях игры ею у игрока защиты в штрафной площади.
протон
протон
24 апреля в 22:28
Смысл от этих разборов спорных моментов?
Очки не вернут, Мешкова опять поставят на матчи Спартака ,опять будут спорные решения против Спартака.... Круговорот
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor45 (раскрыть)
24 апреля в 22:03
то что дюков выбирает чемпиона в одиночку значит вас устраивает а вот когда человек за правду у вас сразу вопросы
25процентный клоун
25процентный клоун ответ BDA81 (раскрыть)
24 апреля в 22:01
нормально ведёт, как мужчины, имеет честь и знает слово стыд
Boricku
Boricku
24 апреля в 21:23
при таком развитии иск. интеллекта, пора судить только без участия человека.
протон
протон
24 апреля в 21:07
Такое судейство можно объяснить только цитатой из фильма "Мимино": "Такую большую неприязнь испытываю, что кушать не могу". Не понятно для чего так палиться? Его же отстранят надолго. И пятно на репутации. Хотя о какой репутации я говорю???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 20:50
Всё,поезд ушёл, Ростов с победой!
True Story
True Story
24 апреля в 20:40
Не стоит Хачатурянцу так возмущаться, Ростов итак взял три очка, ну не поставили им пенальти в первом тайме, может 4-2 было бы... а может и нет
ДАША Д
ДАША Д
24 апреля в 20:37
Заклюют Мешкова, раз такой расклад.
BDA81
BDA81
24 апреля в 20:36, ред.
А вот за такие высказывания, должны лишать должностей. Но у нас Россия и если ты типо на вверху сидишь то можно и пищать что и как угодно. Тьфу , Хача,есть Хача )) С аула вылез и ведёт себя как все остальные горные.
Трезвый повар
Трезвый повар
24 апреля в 20:36
Разве правильно когда один человек является одновременно Президентом РПЛ и Главой судейского комитета РФС? Так и до раздвоения личности недолго
ЧиП
ЧиП
24 апреля в 20:34
Я не понял!
А пенальти на Полозе замылить решили?
Zubr1
Zubr1
24 апреля в 20:31
Мешкова и тем подобных надо немедленно отстранять от судейского коллектива и штрафовать сбольшими суммами. Такие судьи делают Российский футбол позорным. Они просто убивают команды на глазах, позор !
pomor45
pomor45
24 апреля в 20:19
Них себе коллегиальность решения? Что ждать от ЭСК при таком заявлении его главы и главы РПЛ в одном лице. Зачем вообще эти все комитеты? Пусть сам Ашот и решает, не тратя времени попусту на заседание комитета.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 апреля в 20:14
Все это хрень на постном масле. Ищите пастуха. Говорил уже про смутные, тяжёлые времена и вся нечисть, упыри, вурдалаки вылазят сейчас. И заметьте. У одних, когда судейство нормальное, проблемы. У других, или у некоторых с постоянством, проблемы, со стороны судкорпуса . И ведь не боятся. Значит им выгодно так.
95-shishani-95
95-shishani-95
24 апреля в 20:09, ред.
Какой позор!!! Как президент Лиги и глава судейского корпуса может открыто топить за какую-то команду из своей Лиги??? Надо его выгнать подальше.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
24 апреля в 20:02
По твоему москалев ки безбородов ? Они принесли вам своими свистками пользу.ак
KTS222
KTS222
24 апреля в 20:01
Что то не слышал стенаний по поводу откровенных засуживаний Ростова ранее Двойные стандарты однвко
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