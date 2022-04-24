«Безобразие». Глава РПЛ Хачатурянц о судействе в матче «Ростов» — «Спартак»

1650815965

24 апреля 2022, 18:59

Президент РПЛ и глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подверг критике работу главного арбитра матча «Ростов» — «Спартак» (3:2) Виталия Мешкова. По мнению Хачатурянца, Мешков неверно отменил гол «Спартака» в ворота южан на 52-й минуте.