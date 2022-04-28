Канчельскис: «Я бы согласился стать президентом „Спартака“»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России заявил, что готов стать президентом «Спартака».

Согласился бы я стать президентом «Спартака»? Конечно. Любой человек бы согласился, даже не обсуждается. «Спартак» — большая ответственность, самая большая армия болельщиков. Интересный вопрос! Мне было бы интересно поработать в таком клубе, «красно-белые» — команда номер один в России. Если будет предложение, будет пища для размышлений.

Подружился бы я с Заремой? Какая разница — подружились бы или нет. Надо заниматься футбольными делами, я с ней не общался, но мне было бы интересно вести с ней диалог.

«Спартак», конечно, не вылетит, но клуб не в самой лучшей ситуации.