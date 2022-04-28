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Канчельскис: «Я бы согласился стать президентом „Спартака“»

вчера, 18:09

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что готов стать президентом «Спартака».

Согласился бы я стать президентом «Спартака»? Конечно. Любой человек бы согласился, даже не обсуждается. «Спартак» — большая ответственность, самая большая армия болельщиков. Интересный вопрос! Мне было бы интересно поработать в таком клубе, «красно-белые» — команда номер один в России. Если будет предложение, будет пища для размышлений.

Подружился бы я с Заремой? Какая разница — подружились бы или нет. Надо заниматься футбольными делами, я с ней не общался, но мне было бы интересно вести с ней диалог.

«Спартак», конечно, не вылетит, но клуб не в самой лучшей ситуации.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 00:58
Тебя не позовут.
протон
протон
сегодня в 00:32
Я считаю это очень хороший вариант , ну скажите чем он хуже??! Хуже не будет !!! Наш Спартак должен тренировать русский , а он ещё и легенда !!!!
BDA81
BDA81
вчера в 20:49
Мне вот интересно, кто и как поголовно считал болельщиков всех Российских клубов чтобы утверждать что Спартаковсих больше всех ?! Что это за мания величия такая)))) Я вот бывал во многих городах , но что то не видел массу болельщиков Спартака )) Что в Великом Новгороде,что в СПб,Пермь,Мурманск . Ну видел пару ребят и всё! От куда такая информация берёться то )))
112910415
112910415
вчера в 19:53
не надо мечтать о такой доле
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:07, ред.
Первое что пришло на ум...это цитата из Ленина..про каждую кухарку и управление...
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:03
Подружись сначала с Заремой.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:55
Ты можешь стать президентом "Спартака", но т.к. по информации на 2019 год 36% акций "Спартака" были у Аликперова, а 32% у Федуна, а голосуют акционеры по весу акций (это упрощенно), поэтому выбрать президентом "Спартака" тебя могут только Федун и Аликперов (остальные акции также у шишек "Лукойла").
ABir
ABir
вчера в 18:50
Прав, что многие бы хотели
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:49
Жальгирис тренируй, или Ригу. Твой уровень.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:41
Андрей забыл сказать, что всего на пол годика. Так чисто бабла срубить с Федуна. А за другим туда не ходят.
beefs
beefs
вчера в 18:39
А где ты добился результатов? ...
kamelot
kamelot
вчера в 18:31
А официадьным подтерателем задниц, для начала, нет желания стать?
Futurista
Futurista
вчера в 18:19
drug01
drug01
вчера в 18:16
Губа не дура!
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:11
Это проклятая должнлсть
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