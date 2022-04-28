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Хендерсон: «В Вильярреале будет нелегко»

сегодня, 09:23
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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о победе над «Вильярреалом».

Без толики везения, когда соперник играет глубоко от обороны, никак не обойтись. Нам ее хватило, и все сразу завелись после этого. Контрпрессинг был по-настоящему хорош на протяжении большей части встречи. Все это усложнило гостям их задачу, но вопрос выхода в финал по итогам этой игры по-прежнему остается животрепещущим. В Вильярреале будет нелегко.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:31
У Ливерпуля теперь аж 5 выездных матчей подряд.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:09
Преимущество в 2 мяча добавит сил.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 13:49
Вильярреал даст бой но не пройдёт
Ливерпуль
monah-10
monah-10
сегодня в 11:59, ред.
Ну это он слукавил.

Для Ливерпуля теперь когда выход в финал уже решен, остались две цели: чемпионат, где соперники кроме Тотенхема, все свои задачи на сезон решили, и кубок.

С Тотенхемом разберуться как пить дать, дальше особых проблем возникнуть не должно.

Вилла Джерарда, гарантированые 3 очка, он не враг себе, и скорей всего следующий коуч Ливерпуля, волки могут, но не станут, для них лучше Ливерпуль, чем МС, сороки не настолько распахнули еще крылья, чтобы противостоять красным, может только коты упереться, свой стадион, ничейку могут откатать, но будет сложно, последняя игра сезона, там Ливерпуль всю свою мощь обрушат.
Кубок там 50*50, пока не ясно нужен он Клоппу или нет...

Про МС, сложная игра в Мадриде, шансы на проход 50*50. В чемпионате из более менее трудных соперников, это волки, и молотоьойцы, свои стадионы, и Джерард костями клуб ляжет по схеме 10-0, кто если не Джерард поможет своему клубу.
Слабая потеря очков с Лидсом, клуб пока не обезопасил себя от вылета.

Итог: более легкий путь у Ливерпуля, сложнее у МС. Мой прогноз: победитель ЛЧ, АПЛ, ну и пусть будет и кубка.
GHОSТ
GHОSТ
сегодня в 10:18
Да Ливерпуль не пропустит 3,не забив 1-2 гола.Так что чудес в таком матче не бывает.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:10
+2 хорошая фора
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:44
Стадия уже серьёзная, будет трудно...
drug01
drug01
сегодня в 09:44
Всё будет хорошо
Cat01
Cat01
сегодня в 09:43
Но запас есть
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:30
Зато будет интересная игра.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:27
А кому в полуфинале легко.
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