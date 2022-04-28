Хендерсон: «В Вильярреале будет нелегко»

Капитан «Ливерпуля» рассказал о победе над «Вильярреалом».

Без толики везения, когда соперник играет глубоко от обороны, никак не обойтись. Нам ее хватило, и все сразу завелись после этого. Контрпрессинг был по-настоящему хорош на протяжении большей части встречи. Все это усложнило гостям их задачу, но вопрос выхода в финал по итогам этой игры по-прежнему остается животрепещущим. В Вильярреале будет нелегко.