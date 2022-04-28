Фернандиньо: «Мы хотим выиграть в Мадриде»

Полузащитник «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала». В первой игре «горожане» праздновали успех (4:3).

Мы стремились победить. Мы расстроены тем, что пропустили три мяча, однако мы шли к победе, ибо «Реал» – топ-клуб, у них великолепные игроки, и эта победа даст нам уверенность перед матчем в Мадриде. Там мы будем играть в свой футбол, будем держать мяч и атаковать в той мере, в какой потребуется. Мы будем умнее – улучшим игру в обороне и не допустим «Реал» к воротам. Мы хотим выиграть в Мадриде.