Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Фернандиньо: «Мы хотим выиграть в Мадриде»

сегодня, 13:17
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити04.05.2022 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала». В первой игре «горожане» праздновали успех (4:3).

Мы стремились победить. Мы расстроены тем, что пропустили три мяча, однако мы шли к победе, ибо «Реал» – топ-клуб, у них великолепные игроки, и эта победа даст нам уверенность перед матчем в Мадриде. Там мы будем играть в свой футбол, будем держать мяч и атаковать в той мере, в какой потребуется. Мы будем умнее – улучшим игру в обороне и не допустим «Реал» к воротам. Мы хотим выиграть в Мадриде.

Все новости
Оуэн: «„Реал“ невозможно застать врасплох»
Сегодня, 13:29
Бонуччи хочет стать тренером
Сегодня, 12:25
Хендерсон: «В Вильярреале будет нелегко»
Сегодня, 09:23
Робертсон — о матче с «Вильярреалом»: «Хотелось забить ещё»
Сегодня, 09:18
Ван Бронкхорст: «Мы хотим атаковать и создавать моменты»
Сегодня, 09:01
Тедеско: «„Рейнджерс“ может победить любого»
Сегодня, 08:52
Сортировать
Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 15:07
хотеть не вредно как говорится!! но должен выиграть Реал, ведь камбэки это стимул для Реал, это стихия этого клуба!!!
allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:57, ред.
Защитники Ювентуса играют в старте регулярно, поддерживая форму, чего не скажешь о Ферне в его возрасте и на чужой позиции)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 14:37
Ты говоришь "в 36 лет", как будто это достижение, а, между тем, это средний возраст защитников "Ювентуса"))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 14:35
Удачи вам.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:07
В этой паре может случиться всякое.
drug01
drug01
сегодня в 14:06
Главное желание есть
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:02
Надо побеждать.
bdf2rbm88k5q
bdf2rbm88k5q
сегодня в 13:45
Вряд ли это случится
Bensurr
Bensurr
сегодня в 13:44
Никогда не выйграете можете засушить игру как против Атлетико Бензема свое дело знает положит он еше трешку это его сезон
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 13:41
Будет сложно.
1 984
1 984
сегодня в 13:41
Похвальное желание.
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:37
Возможно арсенала не хватит, как и боеспособности войск. Но посмотрим, королевские войска Испании нельзя недооценивать. Как, впрочем, и синепарусную флотилию Манчестера.
David Young
David Young ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 13:35
Пусть себе человек "поёт" вдосталь. В отличии от некоторых он не унижает и не принижает Ваш любимый клуб, понятное дело что если человеку больше нравится Реал Мадрид то надеется он на его победу и желает удачи ему.
David Young
David Young ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 13:33
Фернандиньо является одной из главных легенд великого клуба, на мой взгляд. Особенно если брать определённые эры.

А что до финала, то думаю он будет английским. И думаю что Вашему любимому клубу будет непросто победить, но это возможно, прогнозирую победу Ливерпуля, но не удивлюсь если Манчестер Сити победит.

Эти два клуба я считал главными фаворитами данного сезона Лиги Чемпионов. Третьим была Бавария Мюнхен, но этот клуб по сути провалил плей-офф, облегчив тем самым задачу Ливерпуля, который мог бы играть с Баварией Мюнхен, клубом который в целом сильнее Вильярреала. Манчестер Сити повезло значительно меньше в этом плане, но соперник ему в целом по зубам, главное не дать сопернику забить первым и удерживать победный счёт.
David Young
David Young
сегодня в 13:28
Взвешенные и рациональные слова.
allemz
allemz ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:28, ред.
Ты так красиво и сладко пел еще до первого матча)) Если это работает в пользу МС, то я непротив))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:26
Да нее , наврядли. Реал дома , мощное оружие.
Бензема и Винисиус сделают игру в свою пользу !
Удачи тебе Реал !!!
allemz
allemz
сегодня в 13:26, ред.
Мы забыли про твою ошибку с Винисиусом. Кэп в свои 36 лет вышел на неизвестную ему позицию, запрессинговал сливочного бразильца и создал нестандартный момент для футбола Пепа, приведший к голу. Любимый гол матча.

Команда настроена на победу, не сомневаюсь. Справа уже не будут играть Стоунз/Ферна, вернется наш реактивный дуболом Уокер. Чернокожий сливочный бразил на его фланге попотеет, однозначно. А слева Канселу со всем его арсеналом, не говоря про то что даже Зинченко отлично смотрелся на фланге. Благодаря возвращению двух основных фланговых беков, атака МС меньше будет заботиться об обороне. Не забываем, что это Реалу нужен результат.

Предчувствие как и по первому матчу аналогичное, МС победит и пройдет в финал. Я уверен.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:20
Все кто перед матчами утверждал "Мы не допустим Реал к воротам" сейчас сидят пишут объяснительные руководству...заканчивающиеся одинаковой фразой "У них есть Бензема, а у нас нет"
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:20
Тяжело будет просто устоять
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 