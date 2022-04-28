Фернандиньо: «Мы хотим выиграть в Мадриде»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала». В первой игре «горожане» праздновали успех (4:3).
Мы стремились победить. Мы расстроены тем, что пропустили три мяча, однако мы шли к победе, ибо «Реал» – топ-клуб, у них великолепные игроки, и эта победа даст нам уверенность перед матчем в Мадриде. Там мы будем играть в свой футбол, будем держать мяч и атаковать в той мере, в какой потребуется. Мы будем умнее – улучшим игру в обороне и не допустим «Реал» к воротам. Мы хотим выиграть в Мадриде.
Команда настроена на победу, не сомневаюсь. Справа уже не будут играть Стоунз/Ферна, вернется наш реактивный дуболом Уокер. Чернокожий сливочный бразил на его фланге попотеет, однозначно. А слева Канселу со всем его арсеналом, не говоря про то что даже Зинченко отлично смотрелся на фланге. Благодаря возвращению двух основных фланговых беков, атака МС меньше будет заботиться об обороне. Не забываем, что это Реалу нужен результат.
Предчувствие как и по первому матчу аналогичное, МС победит и пройдет в финал. Я уверен.
Команда настроена на победу, не сомневаюсь. Справа уже не будут играть Стоунз/Ферна, вернется наш реактивный дуболом Уокер. Чернокожий сливочный бразил на его фланге попотеет, однозначно. А слева Канселу со всем его арсеналом, не говоря про то что даже Зинченко отлично смотрелся на фланге. Благодаря возвращению двух основных фланговых беков, атака МС меньше будет заботиться об обороне. Не забываем, что это Реалу нужен результат.
Предчувствие как и по первому матчу аналогичное, МС победит и пройдет в финал. Я уверен.