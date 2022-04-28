Ван Бронкхорст: «Мы хотим атаковать и создавать моменты»

Главный тренер «Рейнджерс» считает, что его команда готова к матчу против «Лейпцига» в рамках полуфинала Лиги Европы.

Разумеется, выход в полуфинал еврокубка — это замечательно, однако мы должны победить крепкого оппонента. Мы изучили большое количество игр «Лейпцига» и хорошо подготовились. Мы хотим атаковать и создавать моменты. Необходимо действовать правильно и своевременно. По ходу матча порой придется защищаться, однако мы планируем искать опасные моменты, чтобы забить. Это полуфинал Лиги Европы, здесь высокий уровень.