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Ван Бронкхорст: «Мы хотим атаковать и создавать моменты»

сегодня, 09:01
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс22:00 Не начался

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст считает, что его команда готова к матчу против «Лейпцига» в рамках полуфинала Лиги Европы.

Разумеется, выход в полуфинал еврокубка — это замечательно, однако мы должны победить крепкого оппонента. Мы изучили большое количество игр «Лейпцига» и хорошо подготовились. Мы хотим атаковать и создавать моменты. Необходимо действовать правильно и своевременно. По ходу матча порой придется защищаться, однако мы планируем искать опасные моменты, чтобы забить. Это полуфинал Лиги Европы, здесь высокий уровень.

Ранее наставник немецкой команды поделился ожиданиями от игры.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:03
А Тедеско наверное опять скажет, что рад изгнанию Спартака из ЛЕ...
ДСА
ДСА
сегодня в 09:30
Тут главное много не пропустить, а в атаке как получится.
beefs
beefs
сегодня в 09:04
это понятно, каждый хочет победить...
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