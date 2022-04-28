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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

Стали известны детали трансфера Кварацхелии в «Наполи»

вчера, 20:37

Полузащитник «Динамо» Батуми Хвича Кварацхелия перейдёт в «Наполи».

Неаполитанский клуб заплатит за трансфер грузинского футболиста 10 млн евро. Заработная плата Хвичи в «Наполи» составит 1 млн евро за сезон.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 03:49
Динамо Батуми на халяву 10 миллионов оттяпает.
протон
протон
сегодня в 00:51
Обязательно получится... У Кокорина получилось и у этого получится.
Для Наполи и самого Хвичи переход в большой клуб - тухлый номер. Клуб бросает большие деньги на ветер, а футболист приедет растренированным и прочно сядет на лавку. Алчность агентов уничтожает игроков. В Наполи, в лучшем случае, чтобы играть, закончит арендой в слабый клуб. Не понимаю руководство клуба, заключив контракт сразу на 5 лет с "котом в мешке", толком не сыгравшимся с партнерами в двух клубах.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 00:41
Удачи Хвиче в солнечной Италии!
санек002
санек002 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:52
ЭТО НЕ САША КОКОРИН!У НЕГО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТСЯ!ХОТЯ ........
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:32
Долго будет полировать лавочку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:52
Так и недорого...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:40
Столько разговоров
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