Стали известны детали трансфера Кварацхелии в «Наполи»

Полузащитник «Динамо» Батуми Хвича Кварацхелия перейдёт в «Наполи».
Неаполитанский клуб заплатит за трансфер грузинского футболиста 10 млн евро. Заработная плата Хвичи в «Наполи» составит 1 млн евро за сезон.
Полузащитник «Динамо» Батуми Хвича Кварацхелия перейдёт в «Наполи».
Неаполитанский клуб заплатит за трансфер грузинского футболиста 10 млн евро. Заработная плата Хвичи в «Наполи» составит 1 млн евро за сезон.
Для Наполи и самого Хвичи переход в большой клуб - тухлый номер. Клуб бросает большие деньги на ветер, а футболист приедет растренированным и прочно сядет на лавку. Алчность агентов уничтожает игроков. В Наполи, в лучшем случае, чтобы играть, закончит арендой в слабый клуб. Не понимаю руководство клуба, заключив контракт сразу на 5 лет с "котом в мешке", толком не сыгравшимся с партнерами в двух клубах.
Для Наполи и самого Хвичи переход в большой клуб - тухлый номер. Клуб бросает большие деньги на ветер, а футболист приедет растренированным и прочно сядет на лавку. Алчность агентов уничтожает игроков. В Наполи, в лучшем случае, чтобы играть, закончит арендой в слабый клуб. Не понимаю руководство клуба, заключив контракт сразу на 5 лет с "котом в мешке", толком не сыгравшимся с партнерами в двух клубах.