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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

ПСЖ готов продать Неймара за 90 миллионов евро

сегодня, 10:26

ПСЖ готов расстаться с нападающим Неймаром за 90 миллионов евро. Отмечается, что футболист уже занесен в трансферный список в связи с планами по перестройке команды.

Бразилец перешел в парижский клуб в 2017 году за 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что потенциальные покупатели не стремятся начать диалог по покупке игрока.

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Все комментарии
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 15:43
Бред... С кем ему ещё играть, как не с Месси....
kyxy
kyxy
сегодня в 15:31
За 50 рублей забираю скоро картошку сажать
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 15:20
Поздно спохватились кому этот распиаренный бразилец с завышенным ЧСВ нужен, ну по крайней мере не за такую сумму.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 14:36
Ну, в МЛС разве что или на родину ехать... Хотя, в Бразилии ему никто такую зп не станет выплачивать - там еще два десятка таких же как он прямо сейчас подрастают, причем наученные его опытом, надеюсь. Рано ему ещё в МЛС, годика 2-3 можно еще провести в Европе, но запросы надо снижать
David Young
David Young ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 14:31
Кто-то кому будет выгодно иметь у себя столь популярного футболиста. Но это не сказать чтобы очень вероятное развитие событий, скорее просто возможное, на мой взгляд.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 14:30
Кто будет тратить 90млн на стареющего калеку да ещё с нехилыми запросами? В мире есть более перспективные и скромные игроки за такую цену. Плюс Пижон провёл большую часть карьеры в Лиге 1, что прогресса к мастерству вряд ли добавило, да и по ногам знатно наполучал опять же ж
David Young
David Young ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 14:26
А почему смешно?
David Young
David Young
сегодня в 14:25
Раз планируется перестройка логично с ним расстаться.
David Young
David Young ответ Капо (раскрыть)
сегодня в 14:25
Возможно там он будет своего рода королём. Тем более что ему подходит эта страна.
Капо
Капо
сегодня в 14:22
Бэксу в Америку его забирать надо, пусть там смешит народ
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 13:50
Разве что Ньюкасл купит, а больше никто за него не заплатит такие деньги.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:07
Минус 132 млн евро....
За идею что Неймар поможет выиграть ЛЧ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:55
Цена очень завышена!
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 12:26
Продают человека с громким именем, а не футболиста
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:10
Всё апрельские шуточки. Смешно, но не очень
GHОSТ
GHОSТ
сегодня в 11:48
Неймар угробил свой талант.Игрок с невероятным потенциалом,а что выиграл? ЛЧ да КА. Этот след он хотел оставить после себя? Мда уж.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:42
А кому он нужен? Трансфер Неймара это деньги на ветер...хрустальный, ноющий, да еще и с зарплатой сумашедшей....
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 11:41
Правильно!!! Скинуть балласт!!! Но очень дорогой,и ненужный,и кто его подберёт?!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 11:36
Каждый футболист оставляет после себя след и если называют фамилию, то сразу в голову приходит ассоциация с футболистом.
Какая ассоциация может прийти когда слышишь фамилию Неймар? Понты!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 11:33
А кто хочет то?
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
сегодня в 11:32
Реал так Бэйла тоже хотел продать
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:57
Теперь можно начать сбивать цену.
Cat01
Cat01
сегодня в 10:54
Надо спешить продать
Bensurr
Bensurr
сегодня в 10:40
Ему только в Сити
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:35
При его космической ЗП сложно будет продать вообще. Скорее всего на гольф запишется.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:30
Где же они таких лохов найдут
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