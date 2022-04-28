ПСЖ готов продать Неймара за 90 миллионов евро

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сегодня, 10:26

ПСЖ готов расстаться с нападающим за 90 миллионов евро. Отмечается, что футболист уже занесен в трансферный список в связи с планами по перестройке команды.

Бразилец перешел в парижский клуб в 2017 году за 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что потенциальные покупатели не стремятся начать диалог по покупке игрока.