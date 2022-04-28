ПСЖ готов продать Неймара за 90 миллионов евро

ПСЖ готов расстаться с нападающим Неймаром за 90 миллионов евро. Отмечается, что футболист уже занесен в трансферный список в связи с планами по перестройке команды.
Бразилец перешел в парижский клуб в 2017 году за 222 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что потенциальные покупатели не стремятся начать диалог по покупке игрока.
За идею что Неймар поможет выиграть ЛЧ...
За идею что Неймар поможет выиграть ЛЧ...
Какая ассоциация может прийти когда слышишь фамилию Неймар? Понты!
Какая ассоциация может прийти когда слышишь фамилию Неймар? Понты!