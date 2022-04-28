Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Ювентус» может обменять МакКенни на Морату

сегодня, 10:16

«Ювентус» и «Атлетико» могут обменяться игроками. Нападающий итальянской команды Альваро Мората, права на которого принадлежат клубу из Мадрида, может остаться в «Юве» на условиях полноценного трансфера. Однако «бьянконери» не хотят платить за игрока 35 миллионов евро, прописанные в договоре аренды. В качестве альтернативного варианта оплаты итальянская сторона видит обмен на полузащитника Уэстона МакКенни.

Сообщается, что главный тренер «матрасников» Диего Симеоне может быть не против такого обмена, поскольку ему нравится стиль игры американского полузащитника.

Ранее сообщалось об интересе к Морате со стороны клуба из Лондона.

Все новости
СлухиПСЖ готов продать Неймара за 90 миллионов евро
Сегодня, 10:26
СлухиИгрок «Фрайбурга» летом перейдёт в «Боруссию» Дортмунд
Сегодня, 09:47
СлухиРоманьоли может перейти в «Барселону»
Вчера, 22:28
Слухи«Барселоне» интересен Люка Эрнандес
Вчера, 19:42
СлухиАгент Роналду может поспособствовать трансферу Дарвина Нуньеса в МЮ
Вчера, 18:34
СлухиДе Лаурентис заявил, что «Наполи» подпишет Кварацхелию
Вчера, 14:46
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:07
Все ищут способ сэкономить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:54
Удачного обмена!
David Young
David Young
сегодня в 10:25
Здравствуйте. Он обновляется после сыгранных матчей, если брать соревнование Предсказание счета.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 10:20
Добрый день,а рейтинг будет обновляться?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 