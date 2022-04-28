«Ювентус» может обменять МакКенни на Морату

«Ювентус» и «Атлетико» могут обменяться игроками. Нападающий итальянской команды Альваро Мората, права на которого принадлежат клубу из Мадрида, может остаться в «Юве» на условиях полноценного трансфера. Однако «бьянконери» не хотят платить за игрока 35 миллионов евро, прописанные в договоре аренды. В качестве альтернативного варианта оплаты итальянская сторона видит обмен на полузащитника Уэстона МакКенни.
Сообщается, что главный тренер «матрасников» Диего Симеоне может быть не против такого обмена, поскольку ему нравится стиль игры американского полузащитника.
Ранее сообщалось об интересе к Морате со стороны клуба из Лондона.