«Ювентус» может обменять МакКенни на Морату

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сегодня, 10:16

«Ювентус» и «Атлетико» могут обменяться игроками. Нападающий итальянской команды , права на которого принадлежат клубу из Мадрида, может остаться в «Юве» на условиях полноценного трансфера. Однако «бьянконери» не хотят платить за игрока 35 миллионов евро, прописанные в договоре аренды. В качестве альтернативного варианта оплаты итальянская сторона видит обмен на полузащитника .

Сообщается, что главный тренер «матрасников» Диего Симеоне может быть не против такого обмена, поскольку ему нравится стиль игры американского полузащитника.

Ранее сообщалось об интересе к Морате со стороны клуба из Лондона.