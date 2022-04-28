«Бавария» не хочет продавать Левандовски

«Бавария» хочет сохранить в своём составе нападающего Роберта Левандовски.
Сегодня прошла встреча между представителями мюнхенского клуба и Пини Захави, который является агентом поляка. Руководство «Баварии» уведомило Захави, что клуб ещё не готов продать Левандовски. Стороны запланировали ещё несколько встреч на ближайшие дни.
Напомним, что главным претендентом на трансфер Левандовски является «Барселона».
Ему очень комфортно в Германии.
Ему очень комфортно в Германии.
«Бавария» традиционно заключает годовой контракт только с игроками старше 30 лет — то же самое касается Мануэля Нойера и Томаса Мюллера, — но, похоже, они готовы сделать исключение на этом этапе.
С другой стороны, его зарплата является потенциально более спорной областью. Левандовски, которому 33 года, уже является самым высокооплачиваемым игроком «Баварии», и значительное увеличение его зарплаты может повлиять на требования других игроков.
«Бавария» традиционно заключает годовой контракт только с игроками старше 30 лет — то же самое касается Мануэля Нойера и Томаса Мюллера, — но, похоже, они готовы сделать исключение на этом этапе.
С другой стороны, его зарплата является потенциально более спорной областью. Левандовски, которому 33 года, уже является самым высокооплачиваемым игроком «Баварии», и значительное увеличение его зарплаты может повлиять на требования других игроков.
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