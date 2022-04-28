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«Бавария» не хочет продавать Левандовски

вчера, 20:03

«Бавария» хочет сохранить в своём составе нападающего Роберта Левандовски.

Сегодня прошла встреча между представителями мюнхенского клуба и Пини Захави, который является агентом поляка. Руководство «Баварии» уведомило Захави, что клуб ещё не готов продать Левандовски. Стороны запланировали ещё несколько встреч на ближайшие дни.

Напомним, что главным претендентом на трансфер Левандовски является «Барселона».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:31
Ну и правильно.
1 984
1 984
сегодня в 03:12
Это логично.
shur
shur
сегодня в 00:13
...попил пивка "баварского" с пенкой ......!!!
vova505
vova505
вчера в 23:23
Ну и хорошо
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:21
Барселона дохлая,там делать нечего!!! В Баварии пусть и доигрует!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:01
Смотря сколько предложат наверное!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:58
Обе стороны должны быть довольны
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:34, ред.
А может кто-то выбивает себе жирный контракт, хотя сам и не хочет уйти? Но это может сыграть злую шутку с Робертом, как и с Серхио Рамосом.
dok66
dok66
вчера в 21:22
Бавария не хочет , значит договорятся .
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:10
Зачем куда-то уходить, если всё в хате есть !
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:05
И это не хорошо.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 21:03
Кажется ПАН не куда не уедет.
Ему очень комфортно в Германии.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:55
Польский нападающий Роберт Левандовски выдвинул два требования для продления своего контракта с мюнхенской «Баварией»: новый двухлетний контракт до 2025 года и повышение его текущей зарплаты, которая, по неофициальным данным, составляет 24 миллиона евро в год.

«Бавария» традиционно заключает годовой контракт только с игроками старше 30 лет — то же самое касается Мануэля Нойера и Томаса Мюллера, — но, похоже, они готовы сделать исключение на этом этапе.

С другой стороны, его зарплата является потенциально более спорной областью. Левандовски, которому 33 года, уже является самым высокооплачиваемым игроком «Баварии», и значительное увеличение его зарплаты может повлиять на требования других игроков.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:28
Бавария может себе позволить...
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Cat01
Cat01
вчера в 20:26
Он им нужен!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:25
Самим пока нужен.
Elliada
Elliada
вчера в 20:24
Значит, будет 11-ое чемпионство подряд.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 20:05
Правильное решение.
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