«Бавария» не хочет продавать Левандовски

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вчера, 20:03

«Бавария» хочет сохранить в своём составе нападающего .

Сегодня прошла встреча между представителями мюнхенского клуба и Пини Захави, который является агентом поляка. Руководство «Баварии» уведомило Захави, что клуб ещё не готов продать Левандовски. Стороны запланировали ещё несколько встреч на ближайшие дни.

Напомним, что главным претендентом на трансфер Левандовски является «Барселона».