Горшков: «Постараемся не повторять ошибок, играть агрессивно и смело»

Защитник «Крыльев Советов» полагает, что игрока «Спартака» следовало удалить с поля во время матча команд в РПЛ (2:1 в пользу «красно-белых»).

Два разных тайма, согласен. Почему так произошло? Не знаю, они выпустили второго нападающего, упростили игру, стали оказывать давление. Судили, в принципе, нормально. Единственный вопрос: почему Жиго не дают вторую жёлтую за игру рукой. Его должны были удалять, характер игры был бы другой.

Что касается второго гола «Спартака», то было не совсем понятно, пересёк мяч линию или нет. Раз засчитали, значит, был. Настрой на следующую игру боевой, обычных матчей не бывает. Видели, как в первом тайме мы агрессивно и быстро играли? Постараемся не повторять ошибок, играть агрессивно и смело.