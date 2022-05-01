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Горшков: «Постараемся не повторять ошибок, играть агрессивно и смело»

01 мая 2022, 18:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков полагает, что игрока «Спартака» Самуэля Жиго следовало удалить с поля во время матча команд в РПЛ (2:1 в пользу «красно-белых»).

Два разных тайма, согласен. Почему так произошло? Не знаю, они выпустили второго нападающего, упростили игру, стали оказывать давление. Судили, в принципе, нормально. Единственный вопрос: почему Жиго не дают вторую жёлтую за игру рукой. Его должны были удалять, характер игры был бы другой.

Что касается второго гола «Спартака», то было не совсем понятно, пересёк мяч линию или нет. Раз засчитали, значит, был. Настрой на следующую игру боевой, обычных матчей не бывает. Видели, как в первом тайме мы агрессивно и быстро играли? Постараемся не повторять ошибок, играть агрессивно и смело.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ shlomo2 (раскрыть)
01 мая в 19:35
Радоваться победе над любой командой нужно всегда...и не только сегодня...
shlomo2
shlomo2
01 мая в 18:48
Крылья молодая команда, которая ищет себя в футболе. Если победа над ними вызывает у соперника такую бурную радость, значит, это хорошо, значит, они стали их здорово пугать. Неплохо.

Игорь Витальевич... Расстроил ты меня... Надо было укреплять полузащиту, а ты просверлил там ещё больше отверстие... Нет ничего важнее полузащиты!

Ну а так что, сегодня Спартак радовался бы победе над любой командой, до зоны стыков рукой подать. так что, пусть НЕ льстят себе!
sihafazatron
sihafazatron
01 мая в 18:48
Видели, как в первом тайме мы агрессивно и быстро играли?
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Лично я ничего не увидел подобного. Просто спаатак был вообще никакой, да и с пеналем повезло
memphis
memphis
01 мая в 18:46
Настоящий боец!
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