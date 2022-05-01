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Самедов: «Первый тайм „Спартак“ провёл безобразно»

01 мая 2022, 18:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Экс-футболист «Спартака» Александр Самедов прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов».

Не знаю, почему два таких разных тайма, первый тайм «Спартак» провел безобразно, во втором все изменилось, забили с пенальти и победили.

По пенальти в ворота «Спартака» не могу сказать, был на стадионе, там плохо видно.

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Все комментарии
протон
протон
01 мая в 18:21
Первый тайм:сон Перерыв:пробуждение и тормошение, возможно руководством.Второй тайм:всплеск,настырный,но сумбурный.Выводы:1.Потенциал есть,но нужен кулак чтоб вывести из состояния покоя или заводила вожак. 2.Крылышки значительно слабее по мастерству игроков да и по контрактом 3. Ваноли радовался после матча как будто взял уже кубок. 4. Глушенков старался,но не убедил.5. Судья без претензий. 6.Победа рядовая,не обольщаться!
Да, мы увидели два разных «Спартака», даже не знаю, чем это объяснить. О недонастрое, когда находишься в опасной близости от зоны стыков» не должно быть и речи, значит, «Крылья» играли настолько дерзко, что эта дерзость «прибила» Спартак. Николсон и Промес заметно оживили игру, вся команда воспряла духом и одержала первую волевую победу.
Дoбрыня
Дoбрыня
01 мая в 18:20
Да и второй то чуть получше
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