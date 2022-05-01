Самедов: «Первый тайм „Спартак“ провёл безобразно»

Экс-футболист «Спартака» прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов».

Не знаю, почему два таких разных тайма, первый тайм «Спартак» провел безобразно, во втором все изменилось, забили с пенальти и победили.

По пенальти в ворота «Спартака» не могу сказать, был на стадионе, там плохо видно.