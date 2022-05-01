Самедов: «Первый тайм „Спартак“ провёл безобразно»

Экс-футболист «Спартака» Александр Самедов прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов».
Не знаю, почему два таких разных тайма, первый тайм «Спартак» провел безобразно, во втором все изменилось, забили с пенальти и победили.
По пенальти в ворота «Спартака» не могу сказать, был на стадионе, там плохо видно.
Да, мы увидели два разных «Спартака», даже не знаю, чем это объяснить. О недонастрое, когда находишься в опасной близости от зоны стыков» не должно быть и речи, значит, «Крылья» играли настолько дерзко, что эта дерзость «прибила» Спартак. Николсон и Промес заметно оживили игру, вся команда воспряла духом и одержала первую волевую победу.
Да, мы увидели два разных «Спартака», даже не знаю, чем это объяснить. О недонастрое, когда находишься в опасной близости от зоны стыков» не должно быть и речи, значит, «Крылья» играли настолько дерзко, что эта дерзость «прибила» Спартак. Николсон и Промес заметно оживили игру, вся команда воспряла духом и одержала первую волевую победу.