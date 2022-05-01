Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Игнатов: «Главное, добыли три очка»

01 мая 2022, 18:06

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу в РПЛ над «Крыльями Советов» (2:1).

Главное, добыли три очка. Бывает, что игра не складывается. Главное — вышли во втором тайме злее и добавили. Причины, почему «Спартак» в первом тайме смотрелся хуже, разберём. Что касается моей замены, то главное — победа команды. Слова Карпина, что я примитивно играю, забросами? Видели, но у каждого своё мнение. Видимо, так играю, такой был план, мы его придерживались.

Все матчи важны, будем готовиться к игре с «Уралом». Некоторые игроки пропускают матч, знаем. Значит, будут другие. Слова Ваноли в перерыве? Что было в раздевалке, остаётся в раздевалке. Главное, что вышли заряженными и победили.

Упор был на то, чтобы один в один обыгрывать на флангах. Собственно, с чего голы и пришли. Стало ли легче, когда точно избежали прямого вылета? Мы об этом не думаем, готовимся от игры к игре. Поездка в Ростов была хорошая, общались, всё как обычно. На игру с «Ростовом» не повлияла.

Все новости
Мостовой: «Никто не ожидал такой игры от „Вильярреала“»
Сегодня, 00:30
Семин пожелал Семаку побить рекорд Романцева
Вчера, 22:50
Мостовой: «С первых дней работы Витории я был на стороне тренера»
Вчера, 19:11
Петржела: «„Зенит“ опять не вышел бы из группы, если бы их допустили в ЛЧ»
Вчера, 16:18
Широков порассуждал о причинах гегемонии «Зенита» в РПЛ
Вчера, 15:57
Сутормин: «Делаем в „Зените“ всё, чтобы быть похожими на „Баварию“»
Вчера, 09:47
Все комментарии
Бубнин
Бубнин
01 мая в 19:02
"Есть матчи. Пока добавили, играем. Знаем сейчас, остается".
drug01
drug01
01 мая в 18:16
Очки очень нужны!
Василий 50
Василий 50
01 мая в 18:13
Опять они разговорились.
Рaтмир
Рaтмир
01 мая в 18:08
Ключевое слово "добыли"
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 