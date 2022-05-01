Игнатов: «Главное, добыли три очка»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал победу в РПЛ над «Крыльями Советов» (2:1).

Главное, добыли три очка. Бывает, что игра не складывается. Главное — вышли во втором тайме злее и добавили. Причины, почему «Спартак» в первом тайме смотрелся хуже, разберём. Что касается моей замены, то главное — победа команды. Слова Карпина, что я примитивно играю, забросами? Видели, но у каждого своё мнение. Видимо, так играю, такой был план, мы его придерживались.

Все матчи важны, будем готовиться к игре с «Уралом». Некоторые игроки пропускают матч, знаем. Значит, будут другие. Слова Ваноли в перерыве? Что было в раздевалке, остаётся в раздевалке. Главное, что вышли заряженными и победили.

Упор был на то, чтобы один в один обыгрывать на флангах. Собственно, с чего голы и пришли. Стало ли легче, когда точно избежали прямого вылета? Мы об этом не думаем, готовимся от игры к игре. Поездка в Ростов была хорошая, общались, всё как обычно. На игру с «Ростовом» не повлияла.