Джикия: «Было приятно забить в концовке. Вытащили игру»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями от победы команды над «Крыльями Советов» в РПЛ (2:1).
Голу радовались сильно. Было приятно забить в концовке. Вытащили игру. После перерыва изменили схему, перестроились на четыре защитника и два высоких форварда. Атаковали, да и «Крылья» сразу подсели. Второй тайм хорошо провели, но первый провалили. Главное, что выиграли.
Но в футбол играют ДВЕ команды. Крылья первый тайм провели отлично: высокая интенсивность, высокий прессинг, перекрывали все зоны. Да с пенкой повезло Крыльям. Но играли в целом в первом тайме они предельно собрано и хорошо.
А потом силёнки стали проседать, на такой интенсивный высокий прессинг уже не хватало, из-за этого Крылья и опустились ниже и отдали инициативу (плюс счет их устраивал). И вот уже на этом фоне Спартак получил инициативу в матче и до давил уже числом и мощью. Оба гола Спартак забил продавливая мяч в штрафной в силовой манере
Но в футбол играют ДВЕ команды. Крылья первый тайм провели отлично: высокая интенсивность, высокий прессинг, перекрывали все зоны. Да с пенкой повезло Крыльям. Но играли в целом в первом тайме они предельно собрано и хорошо.
А потом силёнки стали проседать, на такой интенсивный высокий прессинг уже не хватало, из-за этого Крылья и опустились ниже и отдали инициативу (плюс счет их устраивал). И вот уже на этом фоне Спартак получил инициативу в матче и до давил уже числом и мощью. Оба гола Спартак забил продавливая мяч в штрафной в силовой манере