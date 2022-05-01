Джикия: «Было приятно забить в концовке. Вытащили игру»

Защитник «Спартака» поделился эмоциями от победы команды над «Крыльями Советов» в РПЛ (2:1).

Голу радовались сильно. Было приятно забить в концовке. Вытащили игру. После перерыва изменили схему, перестроились на четыре защитника и два высоких форварда. Атаковали, да и «Крылья» сразу подсели. Второй тайм хорошо провели, но первый провалили. Главное, что выиграли.