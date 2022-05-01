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Джикия: «Было приятно забить в концовке. Вытащили игру»

01 мая 2022, 17:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями от победы команды над «Крыльями Советов» в РПЛ (2:1).

Голу радовались сильно. Было приятно забить в концовке. Вытащили игру. После перерыва изменили схему, перестроились на четыре защитника и два высоких форварда. Атаковали, да и «Крылья» сразу подсели. Второй тайм хорошо провели, но первый провалили. Главное, что выиграли.

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Все комментарии
112910415
112910415
01 мая в 19:53
Всё равно сложно радрваться
протон
протон
01 мая в 18:45
да не Спартак играл плохо первый тайм, а это Крылья отлично отыграли первый тайм!
Но в футбол играют ДВЕ команды. Крылья первый тайм провели отлично: высокая интенсивность, высокий прессинг, перекрывали все зоны. Да с пенкой повезло Крыльям. Но играли в целом в первом тайме они предельно собрано и хорошо.
А потом силёнки стали проседать, на такой интенсивный высокий прессинг уже не хватало, из-за этого Крылья и опустились ниже и отдали инициативу (плюс счет их устраивал). И вот уже на этом фоне Спартак получил инициативу в матче и до давил уже числом и мощью. Оба гола Спартак забил продавливая мяч в штрафной в силовой манере
lotsman
lotsman
01 мая в 17:52
Побеждать всегда приятно.
Ironigor
Ironigor
01 мая в 17:48
Один раз в году и палка стреляет !)
Mekail
Mekail
01 мая в 17:31
Больше новостей нет, кроме как победа Спартака.... ну а что, когда теперь будет следующая
nikoladolgov
nikoladolgov
01 мая в 17:31
Главное что проиграли по игреЁ!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
01 мая в 17:31
О да, молодцы!
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