Селихов — о матче с «Уралом»: «Чего нам бояться?!»

Голкипер «Спартака» дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Прервет ли Спартак гегемонию «Зенита»? Посмотрим, будет новый сезон — будет видно. Что для этого нужно? Тренироваться, выкладываться на все сто и концентрироваться для начала на результате, а потом на своей игре, но понятно, что от своей игры никогда нельзя отходить.

«Динамо» составляло конкуренцию «Зениту». До вчерашнего дня видел борьбу между ними. Сейчас уже все понятно. Нужно поздравить «Зенит» с заслуженным чемпионством. Не боязно ли перед «Уралом»? Нет, мы играем в футбол, чего нам бояться?!