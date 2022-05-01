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Селихов — о матче с «Уралом»: «Чего нам бояться?!»

01 мая 2022, 18:40

Голкипер «Спартака» Александр Селихов дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Прервет ли Спартак гегемонию «Зенита»? Посмотрим, будет новый сезон — будет видно. Что для этого нужно? Тренироваться, выкладываться на все сто и концентрироваться для начала на результате, а потом на своей игре, но понятно, что от своей игры никогда нельзя отходить.

«Динамо» составляло конкуренцию «Зениту». До вчерашнего дня видел борьбу между ними. Сейчас уже все понятно. Нужно поздравить «Зенит» с заслуженным чемпионством. Не боязно ли перед «Уралом»? Нет, мы играем в футбол, чего нам бояться?!

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alexgurzan
alexgurzan ответ Futurista (раскрыть)
01 мая в 22:00
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Futurista
Futurista
01 мая в 19:38
"Урал" не "Ducati"...чего нам бояться?)...
ABir
ABir
01 мая в 19:17
Лестера не боялись, Наполи не боялись, а Урала и подавно бояться не стоит. Но и расслабляться не следует.
sihafazatron
sihafazatron
01 мая в 18:49
Смешно читать)))
КЭТиК
КЭТиК
01 мая в 18:41
Это Уралу надо бояться.
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