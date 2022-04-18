Дасаев: «Фанаты и футболисты „Спартака“ должны объединиться»

Бывший голкипер «Спартака» считает, что болельщики и игроки московского клуба должны объединиться, чтобы пережить проблемы, связанные с турнирным положением команды в РПЛ .

Я считаю, что болельщикам и команде нужно объединиться, чтобы пережить нелегкие времена с турнирным положением. Есть шанс завоевать Кубок России, нужно настроиться на этот трофей и постараться его выиграть. По-особенному день рождения клуба не отмечаем, бывает, что каждый год созваниваемся с ветеранами, а сегодня в юбилей, конечно, тоже все друг друга поздравляли. Но, видите, у всех разное мнение: кто-то говорит, что «Спартак» организовали в 1935 году, другие утверждают про 1922 год.

Если сказали, что в этом году отмечается столетие, то нечего и спорить, поэтому друг друга поздравляли. Мечта, связанная со «Спартаком»? Мне бы хотелось, чтобы «Спартак» в этом году завоевал Кубок страны, а в ближайших сезонах победил в чемпионате России.