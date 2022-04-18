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Дасаев: «Фанаты и футболисты „Спартака“ должны объединиться»

18 апреля 2022, 22:24

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев считает, что болельщики и игроки московского клуба должны объединиться, чтобы пережить проблемы, связанные с турнирным положением команды в РПЛ.

Я считаю, что болельщикам и команде нужно объединиться, чтобы пережить нелегкие времена с турнирным положением. Есть шанс завоевать Кубок России, нужно настроиться на этот трофей и постараться его выиграть. По-особенному день рождения клуба не отмечаем, бывает, что каждый год созваниваемся с ветеранами, а сегодня в юбилей, конечно, тоже все друг друга поздравляли. Но, видите, у всех разное мнение: кто-то говорит, что «Спартак» организовали в 1935 году, другие утверждают про 1922 год.

Если сказали, что в этом году отмечается столетие, то нечего и спорить, поэтому друг друга поздравляли. Мечта, связанная со «Спартаком»? Мне бы хотелось, чтобы «Спартак» в этом году завоевал Кубок страны, а в ближайших сезонах победил в чемпионате России.

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Все комментарии
альсато
альсато
19 апреля в 11:39
ОБЪЕДИНЯЮТ ВСЕХ-ТОЛЬКО (общие) ПОБЕДЫ!
ОПС
ОПС
19 апреля в 05:51
Общие слова.
Cat01
Cat01
18 апреля в 23:08
Этого ждут давно
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 22:48
Лозунги и торжественные призывы к объединению очков не прибавят. Порядка нет в команде потому и нет результатов. Кому то давно пора указать на дверь, кому то вместо помады губы клеем "Момент" намазать. Да и ветеранам надо скромнее себя вести . Генеральная "уборка" нужна Спартаку.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 22:32
И пролетариям всех стран, тоже надо объединяться! 😜
shlomo
shlomo
18 апреля в 22:30
А толку от этого будет?
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