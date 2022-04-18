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«Мне писали смски: „Мы тебя повесим!“» Баженов — о фанатах «Спартака»

18 апреля 2022, 19:23

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал о негативе со стороны болельщиков красно-белых.

После неудачных игр мне порой писали смски: «Мы тебя повесим!» Такая дичь! Сейчас за это присесть можно, а тогда это было нормой. Еще случилась история: мы проиграли ЦСКА, вроде в Кубке. Спустя несколько дней едем с Тарасовки на какой-то матч по узкой проселочной дороге. Смотрим, вдоль нее встали болельщики с факелами в накидках Ку-клукс-клана. И баннеры растянули с надписью: «Мы вас повесим!» Сейчас вспоминаю, забавно, конечно, было.

Как отреагировал тогда? Я ох**ел, если честно. Перфоманс, конечно, удался. Было волнительно. Хотя я тогда молодой еще был — не до конца отдавал себе отчет в том, что случилось. Тем, кто постарше, думаю, было намного неприятнее.

Пытался ли отвечать хейтерам? А зачем? Что я им скажу: как, почему, за что? Конечно, я возмущался, но, к счастью, рядом оказались люди, которые помогли с этим справиться. Сказали: «Никит, ну ты чего?!»

Также недавно Баженов поделился мнением об обновлённом логотипе «Спартака».

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Все комментарии
stavr74
stavr74
19 апреля в 11:19
странно то , что ты говоришь " молодой был - отчёт себе не отдавал "
ИГРАЯ в то время и не отдавать отчёт , что играл не важно и проигрывали .
тогда правильно что надо было повесить и сжечь
альсато
альсато
19 апреля в 10:48
Для Спартачей (штатских): проигрывает не Армия (команда), проигрывает генеральный штаб (руководство клуба)
Сп62
Сп62
19 апреля в 09:19, ред.
Времена меняются. Когда-то на костре сжигали. Но вспоминать иногда надо, чтобы была приемственность. Это называется связь поколений.
leonid_spb58
leonid_spb58
19 апреля в 09:02
Они такие,они могут!
shur
shur
18 апреля в 23:05
...ещё повезло, в Колумбии кажется защитника убили...!!!
SHMEL
SHMEL
18 апреля в 22:52
Сейчас такое трудно представить, все фанаты на карандаше у полиции, за каждым присмотр. Но всё равно раньше душевней было, как-то по семейному, а сейчас футбол это только работа и ничего более.
makkie
makkie
18 апреля в 21:22
Тогда более-менее держали игроков в узде.
Жаль, что сейчас Джикии и Ко можно проигрывать матчи, стоять 15 минут с виноватым лицом возле трибун, а потом ехать отдыхать. Никакой ответственности за результат и честь клуба.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
18 апреля в 21:06
Это Спартак,а не пионерлагерь
zooveterinar
zooveterinar
18 апреля в 21:01
Да!!! Были времена раньше!!за не большие побои мента 15 суток давали,не говоря про нас обычных,а теперь только пригрозиш срок!!! На девушку посмотришь уже с заявой бежит об домогательстве!!! Баженова не повесили!!че ныть!!!
санек002
санек002 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
18 апреля в 20:47
А ТЫ САМ СЕБЯ ТО ЛЮБИШЬ?
mike60
mike60
18 апреля в 20:28
Игрок он конечно средний. Но мячи забивал иногда,и сейчас забивает.Поэтому живет чуть лучше среднестатистического россиянина.Сейчас в Спартаке есть россияне ще слабее чем он. Чего стоит только Рассказов или Маслов с Кутеповым.Это я к примеру сказал.Сравнил Баженова защитниками к пример ,чтоб показать,что игроки стали еще слабее.Баженов не сделал такую карьеру как Глушаков.
beefs
beefs
18 апреля в 20:23
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    18 апреля в 20:18
    Какого ... только не было в Спартаке !
    pomor45
    pomor45
    18 апреля в 20:14
    Так и не повесили никого. Исполняли бы угрозу, может Юбилей был бы не таким грустным.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    18 апреля в 20:06
    Не только баженову но и всем бывшим спартачам надо говорить правду о спартаке как глушаков объявил, что ненавидит спартак.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    18 апреля в 20:03
    Кто такой Никита Баженов? Третьесортный форвард, причем деревянный. Какой смысл, о чем это полено вспоминает.
    нечитайло
    нечитайло
    18 апреля в 20:01
    Не плохой был игрок, в полне сносный
    mihaluch
    mihaluch
    18 апреля в 19:48
    Вы считаете что вам угрожали?
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    18 апреля в 19:46
    А зачем в день рождения Спартака Баженов вспоминает именно такое?
    У него осталась обида и он хочет очернить клуб ещё больше?
    Обычно в день рождения вспоминается только хорошее, а о подобном не вспоминают.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    18 апреля в 19:24
    Ребятки так шутят!
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