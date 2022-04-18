В «Алании» ожидают около 500 болельщиков «Зенита» на матч Кубка

Пресс-служба «Алании» рассказала об ожидаемой посещаемости матча против «Зенита» в 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе имени Билимханова в Грозном в среду, 20 апреля. Начало в 17:00 (мск).

По информации «Зенита», должны приехать чуть больше 500 человек. Наш клуб готовится к аншлагу на стадионе, поэтому, естественно, будут силы правопорядка организовывать контроль. Помимо этого, еще служба безопасности будет оказывать содействие, различные охранные предприятия. Да, это выезд, добираться в Грозный чуть больше часа, при этом мы все равно ждем тысяч восемь хотя бы [болельщиков «Алании»], учитывая, что стадион вмещает 10 600 человек.