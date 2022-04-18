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В «Алании» ожидают около 500 болельщиков «Зенита» на матч Кубка

18 апреля 2022, 20:14
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился после серии пенальти

Пресс-служба «Алании» рассказала об ожидаемой посещаемости матча против «Зенита» в 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе имени Билимханова в Грозном в среду, 20 апреля. Начало в 17:00 (мск).

По информации «Зенита», должны приехать чуть больше 500 человек. Наш клуб готовится к аншлагу на стадионе, поэтому, естественно, будут силы правопорядка организовывать контроль. Помимо этого, еще служба безопасности будет оказывать содействие, различные охранные предприятия. Да, это выезд, добираться в Грозный чуть больше часа, при этом мы все равно ждем тысяч восемь хотя бы [болельщиков «Алании»], учитывая, что стадион вмещает 10 600 человек.

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Все комментарии
альсато
альсато
19 апреля в 11:43
Переживать буду за Аланию!..не потому, что против Зенита!...просто тот ФУТБОЛ, что демонстрирует клуб из Осетии (под руководством Спартака Гогниева)-мне по ДУШЕ!
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 03:11
Шансов у Алании крайне мало.
Байкал-38
Байкал-38
18 апреля в 21:28
Питерский десант.
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 20:58
Добро пожаловать в Грозный.
Я надеюсь всё будет спокойно, без происшествий.
shlomo
shlomo
18 апреля в 20:29
Хорошая поддержка будет!
Loko57
Loko57
18 апреля в 20:20
Повеселятся ребята!
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