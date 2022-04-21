Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Кубок 2021/2022

Ширко: «Финал Кубка России в „Лужниках“? Половина арены будет пустая»

21 апреля 2022, 16:51

Бывший футболист «Спартака» Александр Ширко поделился впечатлениями от матча ЦСКА — «Спартак» (0:1), а также высказал мнение о том, где лучше проводить финал Кубка России.

Дерби получилось захватывающим. У «Спартака» были хорошие моменты и ЦСКА попал два раза в штангу. Армейцы могли сравнять и победить. Обе команды имели возможность забить больше, чем получилось в итоге.

«Динамо» и «Спартак» могут встретиться уже в полуфинале? Конечно, встреча этих команд в финале была бы интереснее. Опять получилось бы историческое дерби, и еще неизвестно, кто пройдет.

«Лужники» — хорошее место для проведения финала Кубка? Прекрасный стадион. Если в финале будут играть две московские команды, болельщиков придет больше, чем, например, на финал, где могут сыграть одна московская команда и клуб из региона. Стадион «Лужники» большой, и он весь не заполнится. Можно предположить, что половина арены будет пустая, даже если сыграют две московские команды.

Все новости
Игроки «Спартака» выразили поддержку болельщикам команды
22 апреля Фото
Дасаев: «Фанаты и футболисты „Спартака“ должны объединиться»
18 апреля
В «Алании» ожидают около 500 болельщиков «Зенита» на матч Кубка
18 апреля
«Мне писали смски: „Мы тебя повесим!“» Баженов — о фанатах «Спартака»
18 апреля
Хави высказался о десятках тысяч фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу»
17 апреля
Фанаты МЮ провели акцию протеста против Глейзеров у базы клуба
15 апреля
Сортировать
Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 апреля в 15:24
так для вас готовили, а Зенит оказался несостоятелен...
alexamit
alexamit
22 апреля в 13:08
Финал кубка Англии всегда играют на Уэмбли при полном стадионе независимо от того .кто играет-лондонцы,манкунианцы,или мерсисайдцы с норвичем.Там болельщики,у нас этого нет,потому что у нас оголтелые крикуны и безмозглые барабанщики.У нас давно на стадионы ходят только для того,чтобы поорать,покидать что-нибудь на поле,поплясать голым на морозе.поорать какому-нибудь заводиле в мегафон.Они не задумываются о том,что могут мешать спокойно смотреть футбол рядом сидящим нормальным болельщикам, да и телевизионным тоже.Я помню мальчишкой финал Кубка СССР в ноябре 1957 года в Лужниках между Спартаком и Локомотивом.Это был праздник для всех.Изумрудное поле,красно-белые спартаковцы и зелёно-красные железнодорожники и хрустальный кубок в центральном проходе в карауле двух мальчиков.И самое главное стадион забитый под завязку.Столько народа было ещё только во время игры с Бразилией 4 июля 1965 года.Финал Кубка России всегда должен проводиться в Лужниках и думать тут нечего.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
22 апреля в 09:48
Ну если финал будет спартак Динамо, то Лужники спокойно заполнятся... Тут одних спартачей может быть целый стадион, они кубок 20 лет не выигрывали, а шанса взять трофей у них может еще 10 лет не быть...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
21 апреля в 20:54
да и за чемпионат тебе бы надо беспокоиться,чтобы динамики в кубке выкладывались)
Igo0rek
Igo0rek
21 апреля в 19:33
Как-будто в РПЛ у нас полные трибуны...
lotsman
lotsman
21 апреля в 17:59
Не факт, что в финале будут две московские команды. А может Спартак - Алания.))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 апреля в 17:15
Джек, не рано ли веселиться над динамиками?)
ДСА
ДСА
21 апреля в 17:14
Неправильно: половина арены будет заполнена.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 апреля в 16:58
Енисей-Алания ...в Лужниках..??
Странный выбор...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
21 апреля в 16:54
Можно во Владикавказе. Или в Красноярске.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 