Ширко: «Финал Кубка России в „Лужниках“? Половина арены будет пустая»

Бывший футболист «Спартака» поделился впечатлениями от матча ЦСКА — «Спартак» (0:1), а также высказал мнение о том, где лучше проводить финал Кубка России.

Дерби получилось захватывающим. У «Спартака» были хорошие моменты и ЦСКА попал два раза в штангу. Армейцы могли сравнять и победить. Обе команды имели возможность забить больше, чем получилось в итоге.

«Динамо» и «Спартак» могут встретиться уже в полуфинале? Конечно, встреча этих команд в финале была бы интереснее. Опять получилось бы историческое дерби, и еще неизвестно, кто пройдет.

«Лужники» — хорошее место для проведения финала Кубка? Прекрасный стадион. Если в финале будут играть две московские команды, болельщиков придет больше, чем, например, на финал, где могут сыграть одна московская команда и клуб из региона. Стадион «Лужники» большой, и он весь не заполнится. Можно предположить, что половина арены будет пустая, даже если сыграют две московские команды.