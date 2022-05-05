Дзюба может перейти в «Фенербахче» или «Црвену Звезду»

Бывший пресс-атташе сборной России, журналист Илья Казаков рассказал о клубах, в которые может перейти нападающий «Зенита» . Ранее появлялась информация, что форвард планирует уйти из петербургского клуба.

Гендиректор «Зенита» Медведев сказал на днях: «Есть различные варианты у него, у нас, обсуждаем». Клуб был готов продлевать. Но менялся статус. Готов ли был Дзюба играть как во втором круге, начиная матчи в запасе?

Турки говорят, что снова активизировался «Фенербахче», который пытался получить форварда еще в прошлом году. Дзюба и аргентинец Павон — в Стамбуле говорят о них, как о приоритетных трансферных целях. Насколько знаю, есть в Турции предметный интерес и к Бакаеву.

Есть и другой вариант — «Црвена Звезда». Возможно, более реальный.