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Дзюба может перейти в «Фенербахче» или «Црвену Звезду»

вчера, 21:09

Бывший пресс-атташе сборной России, журналист Илья Казаков рассказал о клубах, в которые может перейти нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Ранее появлялась информация, что форвард планирует уйти из петербургского клуба.

Гендиректор «Зенита» Медведев сказал на днях: «Есть различные варианты у него, у нас, обсуждаем». Клуб был готов продлевать. Но менялся статус. Готов ли был Дзюба играть как во втором круге, начиная матчи в запасе?

Турки говорят, что снова активизировался «Фенербахче», который пытался получить форварда еще в прошлом году. Дзюба и аргентинец Павон — в Стамбуле говорят о них, как о приоритетных трансферных целях. Насколько знаю, есть в Турции предметный интерес и к Бакаеву.

Есть и другой вариант — «Црвена Звезда». Возможно, более реальный.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:18
Да никуда он никогда не перейдет. Хотел бы играть в Европе - уже бы давно играл в каком-нибудь середняке.
протон
протон
сегодня в 00:18
Не иначе торги за новый контракт пошли…
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:06
Ну и Фенер и Звезда будут играть в ЛЧ ну как минимум в предварительных раундах, а там как пойдет....полюбому в ЕК будут играть....так что Дзюба может и не за деньгами поедет, а за еврофутболом....поглядим
sv_1969
sv_1969 ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 22:52
Зачем братушкам онанист?)))
санек002
санек002 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:47
В ЦРВЕНУ ВОЗЬМУТ!
vova505
vova505
вчера в 22:24
А вот это вполне возможно
Futurista
Futurista
вчера в 22:10
На бахчу...арбузы выращивать...
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:56
В Думу пойдет,там спортсменов полно,команду сколотит.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:53
В Турцию это возможно но вот в Звезде его запросы не потянут! Не ну может согласится на понижение)))
pomor45
pomor45
вчера в 21:43
Пожелаем доброго пути.
112910415
112910415
вчера в 21:41
а жирный контракт предложат ?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:34
Дзюба в Турции ?
Там онаистов не хватает ?
shur
shur ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 21:27
...в старушке Англии Абрамовичу место не нашлось, а ты ещё своего бывшего
пристроить захотел!!!
shur
shur ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 21:25, ред.
...вместо кого , доброжелатель?!
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 21:17
Вчера Мансити проиграл потому что впереди не было тарана-Артемона. Только Манчестер.Только хардкор.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:13
Нет, только Реал!
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