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Отец Агаларова: «Гамид хочет поиграть в хорошей команде»

вчера, 11:01

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, заявил об амбициях своего сына.

Гамид хочет поиграть в хорошей команде — независимо от того, как будет складываться судьба «Уфы». Любой игрок хочет повышения.

Интерес команд из первой восьмерки? Я пытаюсь объяснить всем, кто обращается ко мне, что нужно идти в клуб. У Гамида действующий контракт. Да, мы хотим попробовать свои силы в новой команде. Но большая часть зависит от клуба.

Сейчас Гамид думает о том, чтобы сохранить место в РПЛ. Он говорит об этом. И я вижу по нему, как он переживает, когда команда не добивается лучшего результата.

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Все комментарии
Jon718875
Jon718875
вчера в 13:21, ред.
Реал Мадрид узнал о его феноменальной результативности и уже прислал приглашение, Бензема так смеялся, чуть с кровати не упал
ZIBO rock
ZIBO rock ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:52, ред.
12 мячей с игры в 26-и играх, я бы не назвал это "феноменальной результативностью"! Тот же Касьерра в 20-и играх за Сочи забил 11 мячей (все с игры) но его пресса как то стороной обходит!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:39
В Зенит наверное хочет.
112910415
112910415
вчера в 11:51
Гамид не хочет играть в плохой команде ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:49
Хорошая команда спартак пусть идёт туда.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:27
В любом случае, останется Уфа в РПЛ или вылетит, Гамиду надо её покидать и идти на повышение при всём уважении к Уфе. Вроде, прошли слухи, что к нему есть интерес из Европы. Если это так, то это здорово. Выбор между хорошим европейским клубом и российским топом очевиден. Игрок очень амбициозный и целеустремлённый, а это залог успеха в европейском клубе. Ну и футбольное мастерство, конечно, которое у Агаларова несомненно присутствует, даже исходя из того, что он является лучшим бомбардиром РПЛ, играя за аутсайдера. А это уникальный случай!
Bensurr
Bensurr
вчера в 11:24
В Реал Мадриде
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 11:24
C одной стороны сколько было таких одноразовых вспышек.
С другой стороны - Шамильку больно щелкнули по носу, что даже игроки уровня чуть выше, чем "никто", открыто называет его Офо никакущей командой.
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:13
Я не против его в ЦСКА увидеть
протон
протон
вчера в 11:06
Ну при всем уважении к игроку - это его первый и пока единственный сезон с такой феноменальной результативностью, и нет никаких гарантий что перейдя в топ клуб он её сохранит.
Но и никто на его месте не захотел бы упускать шанс подняться
Я думаю если поступят предложения игроку, то нужно отпускать талант и не убивать его. Думаю руководство пойдет на встречу.
Тут все от Уфы будет зависеть.
drug01
drug01
вчера в 11:05
Желаем удачи
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