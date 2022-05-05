Отец Агаларова: «Гамид хочет поиграть в хорошей команде»

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» , заявил об амбициях своего сына.

Гамид хочет поиграть в хорошей команде — независимо от того, как будет складываться судьба «Уфы». Любой игрок хочет повышения.

Интерес команд из первой восьмерки? Я пытаюсь объяснить всем, кто обращается ко мне, что нужно идти в клуб. У Гамида действующий контракт. Да, мы хотим попробовать свои силы в новой команде. Но большая часть зависит от клуба.