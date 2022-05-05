Отец Агаларова: «Гамид хочет поиграть в хорошей команде»

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, заявил об амбициях своего сына.
Гамид хочет поиграть в хорошей команде — независимо от того, как будет складываться судьба «Уфы». Любой игрок хочет повышения.
Интерес команд из первой восьмерки? Я пытаюсь объяснить всем, кто обращается ко мне, что нужно идти в клуб. У Гамида действующий контракт. Да, мы хотим попробовать свои силы в новой команде. Но большая часть зависит от клуба.
Сейчас Гамид думает о том, чтобы сохранить место в РПЛ. Он говорит об этом. И я вижу по нему, как он переживает, когда команда не добивается лучшего результата.
Но и никто на его месте не захотел бы упускать шанс подняться
Я думаю если поступят предложения игроку, то нужно отпускать талант и не убивать его. Думаю руководство пойдет на встречу.
Тут все от Уфы будет зависеть.
Но и никто на его месте не захотел бы упускать шанс подняться
Я думаю если поступят предложения игроку, то нужно отпускать талант и не убивать его. Думаю руководство пойдет на встречу.
Тут все от Уфы будет зависеть.