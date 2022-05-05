Газизов: «К Агаларову есть интерес из стран Европы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов хочет, чтобы форвард команды Гамид Агаларов продолжил карьеру в другом чемпионате.
В нашей прерогативе, чтобы Гамид Агаларов прогрессировал в другом чемпионате. Есть интерес из стран Европы.
Всё зависит от многих факторов, которые нам неподвластны. Есть предложения. В январе был интерес от клубов АПЛ. Игрок, который забил 18 мячей в команде-аутсайдере – это уникальный случай. За ним следят все скауты. Но сейчас Гамид думает только о том, как помочь «Уфе» сохранить место в РПЛ.
вполне себе российского
вполне себе российского
https://youtu.be/vGJLafdUIgQ