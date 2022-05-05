Газизов: «К Агаларову есть интерес из стран Европы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов хочет, чтобы форвард команды продолжил карьеру в другом чемпионате.

В нашей прерогативе, чтобы Гамид Агаларов прогрессировал в другом чемпионате. Есть интерес из стран Европы.