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Газизов: «К Агаларову есть интерес из стран Европы»

вчера, 16:33

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов хочет, чтобы форвард команды Гамид Агаларов продолжил карьеру в другом чемпионате.

В нашей прерогативе, чтобы Гамид Агаларов прогрессировал в другом чемпионате. Есть интерес из стран Европы.

Всё зависит от многих факторов, которые нам неподвластны. Есть предложения. В январе был интерес от клубов АПЛ. Игрок, который забил 18 мячей в команде-аутсайдере – это уникальный случай. За ним следят все скауты. Но сейчас Гамид думает только о том, как помочь «Уфе» сохранить место в РПЛ.

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04 мая
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:35
Ни один нормальный европейский клуб не будет брать за большие деньги ноунейма с одним голевым сезоном. Сколько уже было таких выскочек и потом они пропадали. Да и денег Шамиль за него хочет немалых. Все его слова - это попытка развести клубы РПЛ
протон
протон
сегодня в 00:34
Уникально, но смотришь на игру Агаларова и не понимаешь как он это сделал. Совершенно слабо выглядит его игра, но вот находит место, где нужно подставить ногу и закатить в ворота. Определенный талант в этом можно найти.
Sandr2011
Sandr2011
вчера в 23:26
Молодчик! Здоровья и успехов! Главное без травм!
112910415
112910415
вчера в 18:06
Газизов надеется привлечь внимание одного богатого клуба !
вполне себе российского
izrafel
izrafel
вчера в 18:02
Посмотрим где окажется
Futurista
Futurista
вчера в 17:13
Газизов?)...

Ironigor
Ironigor
вчера в 17:08
Засучил рукава !)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:51
Пошёл предпродажный тюнинг...
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:45
Газизов умеет понтить.
Bensurr
Bensurr
вчера в 16:40
Понятно утку пустил
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:34
Чтото я както сомневаюсь!
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