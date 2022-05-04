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ЦСКА может отказаться от трансфера Языджи из-за сокращения бюджета

вчера, 20:14

ЦСКА может отказаться от варианта с выкупом прав на полузащитника Юсуфа Языджи.

По данным источника, бюджет «армейцев» на следующий сезон может существенно сократиться. Это связано с текущей экономической ситуацией в России и с невыполнением командой ряда спортивных задач. ЦСКА точно не выиграет Кубок России, а также может не попасть в тройку лучших команд по итогам нынешнего сезона РПЛ. В складывающейся ситуации в клубе задумываются над тем, чтобы жить по средствам. Это касается и трансферной политики. ЦСКА может прийти к решению делать ставку на своих воспитанников в плане привлечения их к игре в основном составе, а также в плане их продажи в другие клубы.

Из-за этого ЦСКА может отказаться выкупать права на Юсуфа Языджи у «Лилля» за 11 млн евро. Такая сделка будет возможна только в случае, если «Лилль» согласится разбить платёж на несколько траншей.

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Все комментарии
Predator94
Predator94
сегодня в 01:10
Нафик Языджи молодому таланту делать в рпл? Смешно
scikuni
scikuni ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 00:03
аха они будут, опять за 50к будут переманивать тех же воспитанников, или кровь им портить как игнатьеву, шапи в свое время...
minai
minai
вчера в 22:51
Эта псевдоинфа лишь для того, чтобы агент Юсуфа сильно не раскатывал губу.
bsww
bsww ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:15
никто не мешает выкупить игрока и отдать в аренду "за границу", пока мы "в ауте"
makkie
makkie
вчера в 21:52
Мне кажется, у цска действительно не хватит денег на выкуп Языджи.
Карраскаля уже обязаны выкупить за 6, а турок стоит в 2 раза дороже.
Собственно, дорогих легионеров в РПЛ теперь не заманишь.
pomor45
pomor45
вчера в 21:32
А я думаю, что это турок поник как-то. Оказывается дали понять, что выкупать не будут. Овчинка выделки не стоит.
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:31
Нынешний Краснодар пример для всех наших клубов. Может быть и на своих воспитанников будут обращать внимание.
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:30
За 500 евриков шампанское у нас пьют баловни судьбы, типа Кокорина. А основная масса футболистов пьёт горькую. Да и понятно, есть от чего. Вот если, не дай Бог, выкупят армейцы Языджи за ОДИННАДЦАТЬ лямов, то доморощенному хоть выше головы прыгай, хоть убейся на поле, но играть будет ОДИННАДЦАТИМИЛЛИОННЫЙ Языджи. Ведь свой, он таких денег не стоит, а значит и на лавке посидит. И таких в каждой команде пруд-пруди. Поневоле горькую запьёшь.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:29
Будь здрав Дружище Олег.
С наступающим, поклон и уважение твоему роду ( на аватарке)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:18
Во всех клубах...
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:17
А почему и нет!

Может бросят пить шампанское за 500 евриков или сколько оно там...)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:16
Международная изоляция нашего футбола на несколько лет и невозможность выступать нашим клубам в еврокубках - самый подходящий момент для того, чтобы в том же ЦСКА выступали российские игроки, в том числе и воспитанники армейской школы. Поэтому резонный вопрос владельцу клуба: зачем армейцам нужен этот футболист, чтобы он помог стать команде чемпионом России ? А если зачахнет и не поможет, деньги на ветер ?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:16
Вечера Доброго Эдуард Григорьевич!

С наступающим праздником - Днем Победы!

Здоровья на многие лета!
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:14, ред.
Да я бы на весь импорт эмбарго наложил. Только разлагают наш футбол.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:13
Теперь стало ясно почему агент турка так рассказывал, что Юсуфу так нравится играть в ЦСКА. Стелил соломку. Время покажет что будет.
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:12
Вот именно! Привет, Олег!
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:09
Приветствую Владимир!
На африканскую продукцию наложено эмбарго?)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:07
Фураж нынче дорожает, экономить надо..)
cska1948
cska1948
вчера в 21:05
Да зачем он нужен за такие деньги!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:04
Кони живут по средствам
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 21:01, ред.
Вот это уже реальность,в ЦСКА понимают,что если даже выкупят,то никто не даёт гарантии,что потом не свалит куда-то бесплатно
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 20:59, ред.
Для третьего места Языджи не нужен. А чтобы подвинуть Зенит одного Языджи маловато будет. Какой сейчас толк в третьем месте? Оно теперь ничего не дает. Как и четвертое. Как и пятое. Как и второе. Теперь в нашем чемпе есть только первое место, оно же - место Зенита, оно же - чемпионское, и места со 2 по 12, которые абсолютно одинаковые. Места с 13 по 16 не берем. Так зачем ради 2-12 места Языджи? Если нет еврокубков, то ради 12 места можно и своими воспитанниками выступить.
Zimka
Zimka
вчера в 20:57
Да нам не привыкать, после ухода "золотого состава" и Лёни у нас что воспитанники что легионеры все одного уровня.
Сп62
Сп62
вчера в 20:41
А по моему, руководство армейцев просто разочаровалось в больших возможностях турка. И вовремя нашлась причина для отказа от покупки.
санек002
санек002
вчера в 20:41
двое из ларца-это роскошь!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:39
Не смешно.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:38
сократить длинную лавку тренерского штаба, то можно прикупить хоть Чёрта в бутсах..
Alexnvr
Alexnvr ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:33
Скорее да чем нет))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:31, ред.
Лучше отказаться от услуг такого тренерского штаба и будет вам счастье !)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 20:31
Возможно, она и дала)
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