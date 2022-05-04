ЦСКА может отказаться от трансфера Языджи из-за сокращения бюджета

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вчера, 20:14

ЦСКА может отказаться от варианта с выкупом прав на полузащитника .

По данным источника, бюджет «армейцев» на следующий сезон может существенно сократиться. Это связано с текущей экономической ситуацией в России и с невыполнением командой ряда спортивных задач. ЦСКА точно не выиграет Кубок России, а также может не попасть в тройку лучших команд по итогам нынешнего сезона РПЛ . В складывающейся ситуации в клубе задумываются над тем, чтобы жить по средствам. Это касается и трансферной политики. ЦСКА может прийти к решению делать ставку на своих воспитанников в плане привлечения их к игре в основном составе, а также в плане их продажи в другие клубы.