ЦСКА может отказаться от трансфера Языджи из-за сокращения бюджета

ЦСКА может отказаться от варианта с выкупом прав на полузащитника Юсуфа Языджи.
По данным источника, бюджет «армейцев» на следующий сезон может существенно сократиться. Это связано с текущей экономической ситуацией в России и с невыполнением командой ряда спортивных задач. ЦСКА точно не выиграет Кубок России, а также может не попасть в тройку лучших команд по итогам нынешнего сезона РПЛ. В складывающейся ситуации в клубе задумываются над тем, чтобы жить по средствам. Это касается и трансферной политики. ЦСКА может прийти к решению делать ставку на своих воспитанников в плане привлечения их к игре в основном составе, а также в плане их продажи в другие клубы.
Из-за этого ЦСКА может отказаться выкупать права на Юсуфа Языджи у «Лилля» за 11 млн евро. Такая сделка будет возможна только в случае, если «Лилль» согласится разбить платёж на несколько траншей.