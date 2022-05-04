«Динамо» интересуется защитником «Црвены Звезды»

Зоран Павлович, агент защитника «Црвены Звезды» , прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Динамо».

Не знаю, что я могу говорить. Официальных предложений от «Динамо» не было, но у меня есть информация, что «Динамо» в нем заинтересовано. Говорил ли я с Желько Бувачем? Нет.

Хотел бы сам Еракович перейти в «Динамо»? Почему бы и нет.

Будет ли возможная сумма трансфера больше 2,5 млн евро? Думаю, сумма будет больше. Но это вопрос не ко мне, а к менеджменту «Црвены Звезды».