Защитник «Химок» Набиуллин дисквалифицирован на 6 матчей РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что защитник «Химок» будет отбывать длительную дисквалификацию после фола на голкипере «Уфы» в матче 27-го тура РПЛ .

Набиуллин был удалён за грубую игру в этом матче. Мы запросили у «Уфы» медицинские документы по данному вопросы. Получили полное обследование, Набиуллин присутствовал на заседании, так же был врач «Уфы» и представитель клуба. По документам мы поняли, что минимум две недели у Набиуллина будет амбулаторное лечение. Врач пояснил, что, скорее всего, Беленову потребуется операция, а срок восстановления пока неизвестен.