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Защитник «Химок» Набиуллин дисквалифицирован на 6 матчей РПЛ

сегодня, 15:33
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что защитник «Химок» Эльмир Набиуллин будет отбывать длительную дисквалификацию после фола на голкипере «Уфы» Александре Беленове в матче 27-го тура РПЛ.

Набиуллин был удалён за грубую игру в этом матче. Мы запросили у «Уфы» медицинские документы по данному вопросы. Получили полное обследование, Набиуллин присутствовал на заседании, так же был врач «Уфы» и представитель клуба. По документам мы поняли, что минимум две недели у Набиуллина будет амбулаторное лечение. Врач пояснил, что, скорее всего, Беленову потребуется операция, а срок восстановления пока неизвестен.

За грубую игру, повлекшую травму соперника и прямое удаление, дисквалифицировать Набиуллина на шесть матчей РПЛ.

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок
сегодня в 17:23
Нехреново! А чего не десять игр?
diodert3333
diodert3333
сегодня в 15:54
очень странное наказание..
те же верблум и бузова спецом грубо играли и пытались нанести травму
но их так не наказывали...а бывало и вообще все сходило с рук....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:53
Правильное решение,аккуратнее надо играть.
Aleks365
Aleks365
сегодня в 15:43
Наказание суровое 6 матчей ,это значит новый сезон три игры .пропустить.Это неумышленное нарушение 2 игр достаточно
было.
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