Защитник «Химок» Набиуллин дисквалифицирован на 6 матчей РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что защитник «Химок» Эльмир Набиуллин будет отбывать длительную дисквалификацию после фола на голкипере «Уфы» Александре Беленове в матче 27-го тура РПЛ.
Набиуллин был удалён за грубую игру в этом матче. Мы запросили у «Уфы» медицинские документы по данному вопросы. Получили полное обследование, Набиуллин присутствовал на заседании, так же был врач «Уфы» и представитель клуба. По документам мы поняли, что минимум две недели у Набиуллина будет амбулаторное лечение. Врач пояснил, что, скорее всего, Беленову потребуется операция, а срок восстановления пока неизвестен.
За грубую игру, повлекшую травму соперника и прямое удаление, дисквалифицировать Набиуллина на шесть матчей РПЛ.
те же верблум и бузова спецом грубо играли и пытались нанести травму
но их так не наказывали...а бывало и вообще все сходило с рук....
те же верблум и бузова спецом грубо играли и пытались нанести травму
но их так не наказывали...а бывало и вообще все сходило с рук....
было.
было.