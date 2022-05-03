Губерниев: «В Азию мы не вступим, тогда последуют санкции»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев порассуждал о возможном вступлении России в Азиатскую футбольную конфедерацию после отстранения российских команд от международных турниров на один сезон.

Это решение было ожидаемо, можно сколько угодно ругаться, но делать что? Нужно понимать, что ни в какую Азиатскую конфедерацию мы не вступим, тогда последуют санкции.

Нужно пытаться как-то восстанавливаться. Есть два пути – переговорный и силовой. Если договориться не получится, то мы должны быть настолько мускулистыми, экономически развитыми, здорово играть в футбол, чтобы без нас мир не мог, как без российских хоккеистов в НХЛ .

Пути нужно искать, чтобы возвращаться в большой спорт, это касается не только футбола, но и всего остального, нас нигде нет. Мой прогноз по поводу будущего пессимистичен. Нельзя сидеть сложа руки, конечно же, нужно пытаться договариваться и так далее.

Переждать? Если мы слабые или бездельники, то подождем, а если уважаем себя, то нужно делать максимум, чтобы восстановиться.