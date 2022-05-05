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Габулова могут отстранить от футбола за визит в судейскую

вчера, 18:51

Владимиру Габулову грозит отстранение от футбольной деятельности. Этот вопрос будет рассмотрен в пятницу на заседании КДК.

«Отстранение грозит Габулову за его заход в судейскую после матча „Химки“ — „Уфа“. Именно возможное отстранение – одна из причин, по которой Габулов покинул подмосковный клуб», — заявил источник.

Сегодня «Химки» объявили об уходе Габулова с поста гендиректора клуба.

Ранее сообщалось, что матч «Химки» — «Спартак» может пройти без зрителей из-за действий Габулова после матча с «Уфой».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:32
Фигасе,зашел спросить скока время. И на тебе.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:39
Увольнение никак не должно повлиять на наказание, примененное к клубу. Иначе любой клуб держиморд для судей на один матч будет нанимать.
Naherger
Naherger
вчера в 20:31
Судьи какие то барышни.слова им не скажи,в комнату к ним не заходи...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:09
Ну перестарался немного...
Bensurr
Bensurr
вчера в 19:49
Перепутал дверь
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:35
Да их нужно в день по три раза 3.14 ть .
112910415
112910415
вчера в 19:12
неудачно зашёл ...
Cat01
Cat01
вчера в 19:10
Надо держать себя в руках
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:08
Молодой, а все туда же. Пресекать на корню. Иначе борьба с ветряными мельницами будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:55
Вот ведь печаль какая...
Сварожич
Сварожич
вчера в 18:54
Нужно было раньше решать этот вопрос
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