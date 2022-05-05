Габулова могут отстранить от футбола за визит в судейскую

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вчера, 18:51

грозит отстранение от футбольной деятельности. Этот вопрос будет рассмотрен в пятницу на заседании КДК .

«Отстранение грозит Габулову за его заход в судейскую после матча „Химки“ — „Уфа“. Именно возможное отстранение – одна из причин, по которой Габулов покинул подмосковный клуб», — заявил источник.

Сегодня «Химки» объявили об уходе Габулова с поста гендиректора клуба.

Ранее сообщалось, что матч «Химки» — «Спартак» может пройти без зрителей из-за действий Габулова после матча с «Уфой».