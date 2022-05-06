Габулов избежал наказания после захода в судейскую в матче с «Уфой»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие меры были приняты в отношении бывшего генерального директора «Химок» , который зашёл в судейскую после матча 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Уфой».

Что касается записи в рапорте: после матча Габулов без разрешения делегата матча зашёл в судейскую и бурно высказывал недовольство судейством, без нецензурных выражений в присутствии делегата матча. Подобная запись имеется и в протоколе. Так же мы имеем объяснения, что нецензурных выражений и физических воздействий от Габулова не было.