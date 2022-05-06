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Габулов избежал наказания после захода в судейскую в матче с «Уфой»

сегодня, 15:29
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие меры были приняты в отношении бывшего генерального директора «Химок» Владимира Габулова, который зашёл в судейскую после матча 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Уфой».

Что касается записи в рапорте: после матча Габулов без разрешения делегата матча зашёл в судейскую и бурно высказывал недовольство судейством, без нецензурных выражений в присутствии делегата матча. Подобная запись имеется и в протоколе. Так же мы имеем объяснения, что нецензурных выражений и физических воздействий от Габулова не было.

У Габулова не было права заходить в судейскую. Так же рассмотрели вопрос обеспечения безопасности на стадионе «Химок». Делегат сказал, что один из сотрудников открыл дверь Габулову, и он зашёл в судейскую. В связи с этим решение следующее: за необеспеченные безопасности на стадионе и нарушение регламента РПЛ, оштрафовать «Химки на 200 тыс. рублей и обязать провести один домашний матч на нейтральном стадионе в другом городе условно. Испытательный срок — два года.

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок
сегодня в 17:19
Условно это как?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 15:59
В целом да, когда они говорят, что "Химки" должны были обеспечить безопасность в смысле, чтобы собственный генеральный не зашел в судейскую, только приходит на ум фильм "Чародеи", когда охранники не пускают замдиректора своего же института Киврина по приказу Шамаханской)

Он говорит: "Ну вы же меня знаете", а они "Знаем, потому и не пускаем")
David Young
David Young ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
сегодня в 15:50
На мой взгляд не всё верно.
David Young
David Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 15:49
Это риторический вопрос?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:47
Зачем такую чушь городить, какой-то перенос в другой город, еще и условный...

В итоге по факту у нас можно практически всё - Кухта строго нельзя было играть, он сыграл, но ок, соперник виноват. Габулову строго нельзя было заходить в судейскую, он зашел, а виновато какое-то "необеспечение безопасности", а не он.

Снять пару очков (и прописать это в РЕГЛАМЕНТЕ) за заход, будут они в следующий раз заходить?

Нафиг всё это вот?
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 15:33
Все верно.
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