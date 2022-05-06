Габулов избежал наказания после захода в судейскую в матче с «Уфой»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие меры были приняты в отношении бывшего генерального директора «Химок» Владимира Габулова, который зашёл в судейскую после матча 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Уфой».
Что касается записи в рапорте: после матча Габулов без разрешения делегата матча зашёл в судейскую и бурно высказывал недовольство судейством, без нецензурных выражений в присутствии делегата матча. Подобная запись имеется и в протоколе. Так же мы имеем объяснения, что нецензурных выражений и физических воздействий от Габулова не было.
У Габулова не было права заходить в судейскую. Так же рассмотрели вопрос обеспечения безопасности на стадионе «Химок». Делегат сказал, что один из сотрудников открыл дверь Габулову, и он зашёл в судейскую. В связи с этим решение следующее: за необеспеченные безопасности на стадионе и нарушение регламента РПЛ, оштрафовать «Химки на 200 тыс. рублей и обязать провести один домашний матч на нейтральном стадионе в другом городе условно. Испытательный срок — два года.
В итоге по факту у нас можно практически всё - Кухта строго нельзя было играть, он сыграл, но ок, соперник виноват. Габулову строго нельзя было заходить в судейскую, он зашел, а виновато какое-то "необеспечение безопасности", а не он.
Снять пару очков (и прописать это в РЕГЛАМЕНТЕ) за заход, будут они в следующий раз заходить?
Нафиг всё это вот?
В итоге по факту у нас можно практически всё - Кухта строго нельзя было играть, он сыграл, но ок, соперник виноват. Габулову строго нельзя было заходить в судейскую, он зашел, а виновато какое-то "необеспечение безопасности", а не он.
Снять пару очков (и прописать это в РЕГЛАМЕНТЕ) за заход, будут они в следующий раз заходить?
Нафиг всё это вот?