РФС оштрафовал «Зенит», «Локомотив» и Ваноли по итогам 27-го тура РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях, которые будут применены к тренерам и клубам по итогам 27-го тура РПЛ.
«Динамо» — «Урал»
За скандирование зрителями оскорбительных выражений «Динамо» оштрафовано на 80 тысяч рублей.
«Зенит» — «Локомотив»
За скандирование зрителями оскорбительных выражений «Зенит» оштрафован на 100 тысяч, а «Локомотив» — на 80 тысяч. Причем это не связано с выкриками на тему Fan ID.
«Спартак» — «Крылья Советов»
Ваноли за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч.
«Химки» — «Уфа»
За появление на футбольном поле постороннего лица (Юран вышел без разрешения судьи) «Химки» оштрафованы на 20 тысяч.
разница конечно копеечная,но почему не одинаково ?!?
пусть хоть прайс озвучат : Какой мат сколько стоит ?!?
разница конечно копеечная,но почему не одинаково ?!?
пусть хоть прайс озвучат : Какой мат сколько стоит ?!?