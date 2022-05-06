РФС оштрафовал «Зенит», «Локомотив» и Ваноли по итогам 27-го тура РПЛ

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сегодня, 15:22

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях, которые будут применены к тренерам и клубам по итогам 27-го тура РПЛ .

«Динамо» — «Урал»

За скандирование зрителями оскорбительных выражений «Динамо» оштрафовано на 80 тысяч рублей.

«Зенит» — «Локомотив»

За скандирование зрителями оскорбительных выражений «Зенит» оштрафован на 100 тысяч, а «Локомотив» — на 80 тысяч. Причем это не связано с выкриками на тему Fan ID.

«Спартак» — «Крылья Советов»

Ваноли за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч.

«Химки» — «Уфа»