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РФС оштрафовал «Зенит», «Локомотив» и Ваноли по итогам 27-го тура РПЛ

сегодня, 15:22

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях, которые будут применены к тренерам и клубам по итогам 27-го тура РПЛ.

«Динамо» — «Урал»

За скандирование зрителями оскорбительных выражений «Динамо» оштрафовано на 80 тысяч рублей.

«Зенит» — «Локомотив»

За скандирование зрителями оскорбительных выражений «Зенит» оштрафован на 100 тысяч, а «Локомотив» — на 80 тысяч. Причем это не связано с выкриками на тему Fan ID.

«Спартак» — «Крылья Советов»

Ваноли за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч.

«Химки» — «Уфа»

За появление на футбольном поле постороннего лица (Юран вышел без разрешения судьи) «Химки» оштрафованы на 20 тысяч.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:32
Что то мелковато , пора бы в долларах штрафовать иностранцев !
diodert3333
diodert3333
сегодня в 17:33
"За скандирование зрителями оскорбительных выражений «Зенит» оштрафован на 100 тысяч, а «Локомотив» — на 80 тысяч."
разница конечно копеечная,но почему не одинаково ?!?
пусть хоть прайс озвучат : Какой мат сколько стоит ?!?
shlomo
shlomo
сегодня в 15:46
КДК денежку решил срубить...:)))
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 15:27
Нет и нет.
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