Стало известно, как Роналду назвал свою новорожденную дочь

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сегодня, 17:10

Форвард МЮ и его спутница Джорджина Родригес дали имя новорожденной дочери.

Ребенок родился 18 апреля. Пара назвала свою девочку Беллой Эсмеральдой. Об этом заявила Джорджина у себя в социальных сетях.