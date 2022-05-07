Стало известно, как Роналду назвал свою новорожденную дочь

Форвард МЮ Криштиану Роналду и его спутница Джорджина Родригес дали имя новорожденной дочери.
Ребенок родился 18 апреля. Пара назвала свою девочку Беллой Эсмеральдой. Об этом заявила Джорджина у себя в социальных сетях.
Форвард МЮ Криштиану Роналду и его спутница Джорджина Родригес дали имя новорожденной дочери.
Ребенок родился 18 апреля. Пара назвала свою девочку Беллой Эсмеральдой. Об этом заявила Джорджина у себя в социальных сетях.
Есть такой знаменитый мюзикл Notre-Dame De Paris, и самая популярная часть, где Квазимодо, Фролло и Феб поют часть оперы с названием Belle (Красавица). А поют они обращаясь к главной героине с именем Эсмеральда.
Так что возможно Белла Эсмеральда, ничто иное, как "красавица Эсмеральда" навеянная красотой данного произведения искусства.
Есть такой знаменитый мюзикл Notre-Dame De Paris, и самая популярная часть, где Квазимодо, Фролло и Феб поют часть оперы с названием Belle (Красавица). А поют они обращаясь к главной героине с именем Эсмеральда.
Так что возможно Белла Эсмеральда, ничто иное, как "красавица Эсмеральда" навеянная красотой данного произведения искусства.