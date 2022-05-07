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Стало известно, как Роналду назвал свою новорожденную дочь

сегодня, 17:10

Форвард МЮ Криштиану Роналду и его спутница Джорджина Родригес дали имя новорожденной дочери.

Ребенок родился 18 апреля. Пара назвала свою девочку Беллой Эсмеральдой. Об этом заявила Джорджина у себя в социальных сетях.

Стало известно, как Роналду назвал свою новорожденную дочь

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Все комментарии
4ecTHbIu
4ecTHbIu
сегодня в 18:37
Похоже Роналду с Джорджиной впечатлились посещением парижской Гранд Оперы)
Есть такой знаменитый мюзикл Notre-Dame De Paris, и самая популярная часть, где Квазимодо, Фролло и Феб поют часть оперы с названием Belle (Красавица). А поют они обращаясь к главной героине с именем Эсмеральда.
Так что возможно Белла Эсмеральда, ничто иное, как "красавица Эсмеральда" навеянная красотой данного произведения искусства.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:34
Что за мода давать двойные имена? Или это что-то другое?
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:28
Детки это здорово! Крепкого здоровья ей!
David Young
David Young
сегодня в 17:21
Красивое имя.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:17
У нас не принято новорожденных выставлять на показ, у них по-другому
1 984
1 984
сегодня в 17:11
Это его дело.
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