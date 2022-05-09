Леонченко: «Вопрос со столетием „Локомотива“ очень важен»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о ситуации с юбилеем клуба.

Вопрос со столетием очень важный. Действительно, было заседание рабочей группы. Нет единства в том, что дата основания подтверждена.

Мы воспользовались услугами профессиональных историков. Задача — определить точную дату создания «Локомотива». Праздник, который предполагался на столетие, не может пройти, когда кто-то с чем-то не согласен. Дата должна устраивать всех.