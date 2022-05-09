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Леонченко: «Вопрос со столетием „Локомотива“ очень важен»

сегодня, 08:16

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о ситуации с юбилеем клуба.

Вопрос со столетием очень важный. Действительно, было заседание рабочей группы. Нет единства в том, что дата основания подтверждена.

Мы воспользовались услугами профессиональных историков. Задача — определить точную дату создания «Локомотива». Праздник, который предполагался на столетие, не может пройти, когда кто-то с чем-то не согласен. Дата должна устраивать всех.

Ранее датой основания клуба считался 1922 год.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 09:23
Историю надо изучать!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:16
100 лет это не шутка, а целый век!
Gahi
Gahi
сегодня в 09:07
Важно уточнить, но ещё важнее с какими результатами к этому Юбилею подходить. Чтобы с гордостью рапортовать о своих успехов всем тем, кто искренние верил и верит в команду и продолжает болеть, а также переживать за неё. Пусть приближающийся юбилей заставит руководство и весь клуб "Локомотива", чтобы задуматься над тем как быстро наладить работу и вывести команду в лидирующую группу чемпионата. Удачи
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:57
Как угодно можно историю трактовать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:45
Данунах, Спартак вон с этим не парится. Чем больше юбилеев, тем чаще трофеи будут ;)
1 984
1 984
сегодня в 08:42
Раньше надо было уточнять...
beefs
beefs
сегодня в 08:38
Еще один юбиляр...
asraeil
asraeil
сегодня в 08:22
Историю нужно знать!
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