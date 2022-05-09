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Антон Миранчук: «Я скучал по футболу»

сегодня, 00:21

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук хочет снова сыграть со своим братом Алексеем Миранчуком, который выступает за «Аталанту».

Сегодня мои первые 45 минут за полтора года. Я скучал по футболу. Хочу вернуться, дать понять всем партнёрам, что можно бороться. Надеюсь, что всё получится. Какая вероятность, что брат вернётся? После сезона с ним поговорю, проведу переговоры. Мечтаю с ним поиграть ещё. Было бы потрясающе.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 02:21
Можно пожелать только удачи.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 01:10
"Сегодня мои первые 45 минут за полтора года"
В смысле? Че ты несешь? ты на замену вышел в матче с Краснодаром 4 мая. Ты играл 30 апреля против Зенита
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:23
А кто тебе виноват
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