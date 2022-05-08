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Магкеев: «Сегодня было важно победить для уверенности»

вчера, 22:47
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился мнением о победе своей команды над «Рубином» (1:0).

Как вы знаете, мы два матча проиграли. Сегодня было важно победить для уверенности, сыграли на ноль — я рад победе. Уже три недели тренируюсь с командой, в этом плане всё хорошо. Мы все отрабатываем линии, неважно, с кем играть. У Мампасси есть потенциал, что он и демонстрирует в последних играх. Желаю ему только удачи. Что касается мотивации, то мы все играем в футбол, чтобы победить, любим соревноваться. У нас осталась одна игра дома с «Динамо», надо порадовать болельщиков.

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Все комментарии
beefs
beefs
вчера в 23:52
победа всегда приятна и окрыляет...
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:27
Так себе уверенность
Loko57
Loko57
вчера в 23:04
Старый добрый Локомотив нынешний Рубин разнёс бы в клочья, а тут всего один гол...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:59
Паровоз с заслуженной Победой.
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