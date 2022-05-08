Магкеев: «Сегодня было важно победить для уверенности»

Защитник «Локомотива» поделился мнением о победе своей команды над «Рубином» (1:0).

Как вы знаете, мы два матча проиграли. Сегодня было важно победить для уверенности, сыграли на ноль — я рад победе. Уже три недели тренируюсь с командой, в этом плане всё хорошо. Мы все отрабатываем линии, неважно, с кем играть. У Мампасси есть потенциал, что он и демонстрирует в последних играх. Желаю ему только удачи. Что касается мотивации, то мы все играем в футбол, чтобы победить, любим соревноваться. У нас осталась одна игра дома с «Динамо», надо порадовать болельщиков.