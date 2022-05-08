Булыкин: «„Локомотив“ приятно удивил молодёжью»

Бывший игрок «Локомотива» высказался о победе «железнодорожников» в матче с «Рубином» (1:0).

Поздравляю «Локомотив» с победой, но игра была не очень, плохо смотрелась, много было брака. Моментов было очень мало, я могу вспомнить удар головой Кухты, пенальти, Изидор по воротам не попал. Сегодня было много передач просто в никуда. Осталось несколько игр, думаю, железнодорожникам надо смотреть уже на следующий сезон. Но как же слаб «Рубин»!

«Локомотив» приятно удивил молодёжью. Думаю, что именно на неё надо ориентироваться, а не покупать непонятных легионеров за € 2,5 млн, хотя на трансфермаркте они стоят по € 500 тыс. Надо обращать внимание на свою академию, молодёжь, и тогда «Локомотив» в следующем сезоне будет более замотивирован и сыгран.