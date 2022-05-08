Ринат Билялетдинов: «В концовке „Рубин“ мог и отыграться»

Бывший главный тренер «Рубина» считает, что казанцы могли отыграться в матче с «Локомотивом» (0:1).

Ничейная игра. Но случай решает, в концовке «Рубин» мог и отыграться. Матч был обоюдоострым, чувствовалось напряжение. Был офсайд на тоненького, в перекладину попадали. Если бы не положение вне игры, могли, может, забить и один, и два.