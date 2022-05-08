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Ринат Билялетдинов: «В концовке „Рубин“ мог и отыграться»

сегодня, 22:06
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что казанцы могли отыграться в матче с «Локомотивом» (0:1).

Ничейная игра. Но случай решает, в концовке «Рубин» мог и отыграться. Матч был обоюдоострым, чувствовалось напряжение. Был офсайд на тоненького, в перекладину попадали. Если бы не положение вне игры, могли, может, забить и один, и два.

«Рубин» безвольно играл против «Енисея», «Сочи». И в то же время с самоотдачей играли со «Спартаком», «Локомотивом». Для этого надо в Москве что ли играть? Шутка, конечно. До этого было 1:6 с ЦСКА. «Рубину» деваться некуда, надо выкладываться в двух оставшихся играх.

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Cat01
Cat01
сегодня в 22:11
Жаль не смог
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