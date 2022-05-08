Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Мостовой: «Увольнять Слуцкого надо было раньше»

вчера, 22:36

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о текущей игре «Рубина».

Я много раз говорил — непонятно, что в «Рубине» происходит. Хорошо для них, что ещё команды внизу оступились. Была ничейная игра? По игре «Спартак» тоже не заслуживает на девятом месте находиться. Но у красно-белых и в других командах тренеры меняются, а в «Рубине», видимо, всё нормально. Что касается Слуцкого, то увольнять его надо было раньше. «Рубин» с такими возможностями и бюджетом как минимум должен быть в первой восьмёрке.

Все новости
Антон Миранчук: «Я скучал по футболу»
Сегодня, 00:21
Магкеев: «Сегодня было важно победить для уверенности»
Вчера, 22:47
Хапов: «Хочу поздравить команду и болельщиков с победой»
Вчера, 22:42
Ринат Билялетдинов: «В концовке „Рубин“ мог и отыграться»
Вчера, 22:06
Булыкин: «„Локомотив“ приятно удивил молодёжью»
Вчера, 21:59
Слуцкий: «Если и я сейчас впаду в депрессию, то вообще не будет смысла»
Вчера, 21:54
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:34
Превратить команду в ничто нужен большой талант.
beefs
beefs
сегодня в 00:56
Слуцкий ничему в Европе не научился...
ABir
ABir
сегодня в 00:36
Мостового забыли спросить, когда кого увольнять
drug01
drug01
вчера в 23:14
За что увольнять???
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:43
Леонид и леша береза ещё много дел наворотят
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:38
Неудачный сезон для Рубина
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 