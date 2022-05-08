Мостовой: «Увольнять Слуцкого надо было раньше»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о текущей игре «Рубина».

Я много раз говорил — непонятно, что в «Рубине» происходит. Хорошо для них, что ещё команды внизу оступились. Была ничейная игра? По игре «Спартак» тоже не заслуживает на девятом месте находиться. Но у красно-белых и в других командах тренеры меняются, а в «Рубине», видимо, всё нормально. Что касается Слуцкого, то увольнять его надо было раньше. «Рубин» с такими возможностями и бюджетом как минимум должен быть в первой восьмёрке.