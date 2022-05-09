Сестре Роналду понравилась запись об уходе Криштиану из «Манчестер Юнайтед»

Катя Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» , лайкнула запись фан-сообщества португальца, в котором говорится, что форвард должен покинуть МЮ .

Содержание записи следующее:

Сейчас мы без места в Лиге чемпионов. Криштиану не нужно оставаться в качестве доказательства любви к клубу, величайшим доказательством этого было то, что он вернулся в «Манчестер Юнайтед», получив предложение от «Манчестер Сити» с явно намного лучшим составом, тренером и недавними достижениями.

Сейчас Криштиану должен думать о себе. «Манчестер Юнайтед» будет существовать еще тысячу лет. Криштиану, у тебя есть еще четыре-пять лет твоей карьеры. Ищи лучшую команду сейчас, потому что ты этого заслуживаете и потому что тебе еще предстоит выиграть много трофеев.