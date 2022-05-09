Сестре Роналду понравилась запись об уходе Криштиану из «Манчестер Юнайтед»

Катя Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, лайкнула запись фан-сообщества португальца, в котором говорится, что форвард должен покинуть МЮ.
Содержание записи следующее:
Сейчас мы без места в Лиге чемпионов. Криштиану не нужно оставаться в качестве доказательства любви к клубу, величайшим доказательством этого было то, что он вернулся в «Манчестер Юнайтед», получив предложение от «Манчестер Сити» с явно намного лучшим составом, тренером и недавними достижениями.
Сейчас Криштиану должен думать о себе. «Манчестер Юнайтед» будет существовать еще тысячу лет. Криштиану, у тебя есть еще четыре-пять лет твоей карьеры. Ищи лучшую команду сейчас, потому что ты этого заслуживаете и потому что тебе еще предстоит выиграть много трофеев.
Кто-то поставил лайк...
Кто-то поставил лайк...
Тоже самое провернул в Юве.
Итог один: хотите остаться без трофеев и не играть в ЛЧ зовите Роналду!
Он точно забьет куча голов, ибо он звезда и вся команда должна пахать на его статистику, а потом уйдёт за 2-3 дня до трансферного окна.
Тоже самое провернул в Юве.
Итог один: хотите остаться без трофеев и не играть в ЛЧ зовите Роналду!
Он точно забьет куча голов, ибо он звезда и вся команда должна пахать на его статистику, а потом уйдёт за 2-3 дня до трансферного окна.