Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Сестре Роналду понравилась запись об уходе Криштиану из «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 17:22

Катя Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, лайкнула запись фан-сообщества португальца, в котором говорится, что форвард должен покинуть МЮ.

Содержание записи следующее:

Сейчас мы без места в Лиге чемпионов. Криштиану не нужно оставаться в качестве доказательства любви к клубу, величайшим доказательством этого было то, что он вернулся в «Манчестер Юнайтед», получив предложение от «Манчестер Сити» с явно намного лучшим составом, тренером и недавними достижениями.

Сейчас Криштиану должен думать о себе. «Манчестер Юнайтед» будет существовать еще тысячу лет. Криштиану, у тебя есть еще четыре-пять лет твоей карьеры. Ищи лучшую команду сейчас, потому что ты этого заслуживаете и потому что тебе еще предстоит выиграть много трофеев.

Все новости
У Гвардиолы есть секретные аккаунты в соцсетях
Сегодня, 21:27
Мбаппе опубликовал фотографию из Мадрида
Сегодня, 20:46 Фото
Игроки «Химок» почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Сегодня, 20:25 Фото
Магомед-Шапи Сулейманов стал отцом
Сегодня, 19:13
Пуйоль посетил тренировку «Барселоны»
Сегодня, 18:33 Фото
Мбаппе прилетел в Мадрид
Сегодня, 17:42 Фото
Сортировать
Все комментарии
zim289
zim289
сегодня в 19:06
Новости, которые мы заслужили.
Кто-то поставил лайк...
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч ответ Jake Fallop (раскрыть)
сегодня в 18:20
МЮ сейчас на 6 месте. И 6-го места сразу попадают в групповую стадию ЛЕ.
Jake Fallop
Jake Fallop ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
сегодня в 17:53
МЮ уже в ЛЕ не попал... ЛК под вопросом...
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 17:52
"Сейчас он должен думать о себе..."... Хе... Он никогда по другому не думал... Вот и доказательства эгоизма... Вся семейка такая... Даже Ван Дейк помнит .. Хе-хе...
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
сегодня в 17:42
Да кто бы сомневался. Пришел к дружку Сушьшеру, договорился чтобы вся команда играла на его статистику, в это время сама команда еле попала в лигу Европы, и то не факт ещё.
Тоже самое провернул в Юве.
Итог один: хотите остаться без трофеев и не играть в ЛЧ зовите Роналду!
Он точно забьет куча голов, ибо он звезда и вся команда должна пахать на его статистику, а потом уйдёт за 2-3 дня до трансферного окна.
Птица Феникс
Птица Феникс ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 17:33
Конечно да.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 17:32
Истинная болельщица клуба))
David Young
David Young
сегодня в 17:30
Это нормальная реакция и мнение.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:27
вот это новость)))
протон
протон
сегодня в 17:24
Русское имя Катя а корни тоже русские интересно у сестры?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 