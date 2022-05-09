Рамос и Навас слетали в Руанду, Швайнштайгер — в Италию. Как провели выходные известные футболисты

Очередной обзор активности известных футболистов в социальных сетях.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба показал своих самых преданных болельщиков.
После чемпионства «сине-бело-голубые» повеселились на корпоративе.
Девушка дня. Подруга форварда «Атлетико» Жоау Фелиша.
А вот так отмечал чемпионство рулевой «Порту» Сержио Консейсау.
Форвард «Спартака» Квинси Промес продолжает работать над открытием своей кальянной в Москве.
Футболисты ПСЖ посетили Руанду.
Форвард парижан Неймар в это время посетил презентацию именного автомобиля.
Милота дня. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отпраздновал день рождения своей дочери.
Вот такая атмосфера была на вечеринке по случаю дня рождения защитника «Барселоны» Дани Алвеса.
Стиляга дня. Бывший защитник «Баварии» Джером Боатенг.
Юная фанатка МЮ не хочет, чтобы Эдинсон Кавани покидал клуб.
Легенда немецкого футбола Бастиан Швайнштайгер вместе с женой съездил в Италию.
Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес показал свои навыки игры в баскетбол.
Хавбек МЮ Поль Погба показал, как он восстанавливается после травмы. Довольно необычно, согласитесь.
Всем хорошей недели!
Подруга Фелиша не о чём
Подруга Фелиша не о чём
Швайни тоже хороший вариант выбрал. Ну и трогательное видео с Кавани понравилось. Остальное ни о чем.
Швайни тоже хороший вариант выбрал. Ну и трогательное видео с Кавани понравилось. Остальное ни о чем.