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Рамос и Навас слетали в Руанду, Швайнштайгер — в Италию. Как провели выходные известные футболисты

вчера, 08:15
Рамос и Навас
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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 05:09
А у ПСЖ бывает день без отдыха ?

Подруга Фелиша не о чём
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 20:05
Видосы дзюбы порой страшно открывать
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:14
Дани Алвес, что за фото в парике, ужас.
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 13:38
Самый классный отдых это у футболистов Псж. Ну и у Лёвы тоже.
Швайни тоже хороший вариант выбрал. Ну и трогательное видео с Кавани понравилось. Остальное ни о чем.
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 10:59, ред.
Самое главное не показали... Куда "улетит" гелевый?... Руанда - неплохой вариант.... Будет с палкой, как Рамос, ходить - ЗМ искать.... А-ха-ха-ха...
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:20
Спасибо за подборку!
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