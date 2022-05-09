Мбаппе прилетел в Мадрид

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сегодня, 17:42

Нападающий ПСЖ прилетел в Мадрид.

СМИ сфотографировали форварда в центре столицы Испании возле одного из ресторанов. Килиан пообедал в Мадриде со своим одноклубником , который ранее выступал за «Реал».