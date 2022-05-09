Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прилетел в Мадрид.
СМИ сфотографировали форварда в центре столицы Испании возле одного из ресторанов. Килиан пообедал в Мадриде со своим одноклубником Ашрафом Хакими, который ранее выступал за «Реал».
Цель визита Мбаппе в Мадрид неизвестна, однако СМИ уже строят домыслы, что причиной может быть интерес со стороны «Реал».
Может Мбаппе приехал в Мадрид купить новую коллекцию стрингов от испанских дизайнеров
А бедолагу сразу сосватали в Реал
Может Мбаппе приехал в Мадрид купить новую коллекцию стрингов от испанских дизайнеров
А бедолагу сразу сосватали в Реал
Его визит в Мадрид может вообще ничего не означать....помню во время зимнего трансферного окна в Лондон прилетал Александр Исак с Янузайем, тогда все болельщики Арсенала(и я в том числе) были уверены, что наш клуб его подпишет, а нет....он просто приехал в Лондон для покупки какого то автомобиля....так вот и приезд Мбаппе в Мадрид может оказаться просто деловым
Хотя это все не спроста, надеюсь перейдет в Реал
Его визит в Мадрид может вообще ничего не означать....помню во время зимнего трансферного окна в Лондон прилетал Александр Исак с Янузайем, тогда все болельщики Арсенала(и я в том числе) были уверены, что наш клуб его подпишет, а нет....он просто приехал в Лондон для покупки какого то автомобиля....так вот и приезд Мбаппе в Мадрид может оказаться просто деловым
Хотя это все не спроста, надеюсь перейдет в Реал
А ЛЧ с ПСЖ так и не выиграл.
Не довёл до конца задачу.
А ЛЧ с ПСЖ так и не выиграл.
Не довёл до конца задачу.