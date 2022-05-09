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Мбаппе прилетел в Мадрид

сегодня, 17:42

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прилетел в Мадрид.

СМИ сфотографировали форварда в центре столицы Испании возле одного из ресторанов. Килиан пообедал в Мадриде со своим одноклубником Ашрафом Хакими, который ранее выступал за «Реал».

Цель визита Мбаппе в Мадрид неизвестна, однако СМИ уже строят домыслы, что причиной может быть интерес со стороны «Реал».

Мбаппе прилетел в Мадрид

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Все комментарии
RaulReal
RaulReal
сегодня в 21:19
Было бы здорово если бы оба перешли в Реал
vlasovca
vlasovca
сегодня в 19:52
Просто приехал побухать.
RoArt
RoArt ответ Мés que un сlub (раскрыть)
сегодня в 19:37
Месси заказал попутно прикупить?)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:24
С неграми очень сложно договориться, они любят требовать ещё и ещё.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:13
Долгоиграющая пластинка однако.
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Мés que un сlub (раскрыть)
сегодня в 19:04
А че сразу стринги ?...
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 18:45
В Мадриде хорошо.
Мés que un сlub
Мés que un сlub
сегодня в 18:44
Пффф, много шума из ничего
Может Мбаппе приехал в Мадрид купить новую коллекцию стрингов от испанских дизайнеров
А бедолагу сразу сосватали в Реал
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:21
Сага продолжается....
Его визит в Мадрид может вообще ничего не означать....помню во время зимнего трансферного окна в Лондон прилетал Александр Исак с Янузайем, тогда все болельщики Арсенала(и я в том числе) были уверены, что наш клуб его подпишет, а нет....он просто приехал в Лондон для покупки какого то автомобиля....так вот и приезд Мбаппе в Мадрид может оказаться просто деловым
Хотя это все не спроста, надеюсь перейдет в Реал
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 18:19
Приехал осмотреться. Может хату снять. Чемп ещё идёт
протон
протон
сегодня в 18:09
Думаю идут переговоры.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
сегодня в 17:45
Скорее всего перейдёт в Реал.
А ЛЧ с ПСЖ так и не выиграл.
Не довёл до конца задачу.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:43
Может просто кому то в гости:)
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