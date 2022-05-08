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Сунесс: «МЮ десять лет принимает ошибочные решения»

вчера, 22:15

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Грэм Сунесс раскритиковал подход «Манчестер Юнайтед» к работе в различных сферах существования клуба.

С тех пор как ушел Фергюсон, МЮ десять лет принимает ошибочные решения.

В резюме Рангника нет ничего такого, что могло бы стать причиной его приглашения в МЮ. Непонятно, на чем основываются их решения по футбольным вопросам, если судить по их трансферам и игрокам, которым предложили продлить контракт с клубом. Они принимают неверные решения все 10 лет. У них неплохие игроки. Но команда далека от борьбы за чемпионство.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:33
Да по всему прав. В клубе деньги есть, игроки в целом не плохие, чтобы попасть в ТОП 4, но нет и не было ТРЕНЕРА после САФа.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:24
По поводу Рангника прав на все сто.
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