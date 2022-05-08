Сунесс: «МЮ десять лет принимает ошибочные решения»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Грэм Сунесс раскритиковал подход «Манчестер Юнайтед» к работе в различных сферах существования клуба.
С тех пор как ушел Фергюсон, МЮ десять лет принимает ошибочные решения.
В резюме Рангника нет ничего такого, что могло бы стать причиной его приглашения в МЮ. Непонятно, на чем основываются их решения по футбольным вопросам, если судить по их трансферам и игрокам, которым предложили продлить контракт с клубом. Они принимают неверные решения все 10 лет. У них неплохие игроки. Но команда далека от борьбы за чемпионство.