Месси станет амбассадором Саудовской Аравии

Нападающий ПСЖ Лионель Месси станет туристическим лицом Саудовской Аравии. Министр туризма страны Ахмед Аль-Хатеб отметил:
Рад приветствовать Лионеля Месси в Саудовской Аравии. Нам приятно, что вы увидели красоту Красного моря, планируете посетить Jeddah Season и больше узнать о нашей великой истории. Это не первый визит Лионеля Месси в наше королевство, и он не станет последним!
А для Джамаля Хашогги визит стал последним. А ведь он всего лишь зашёл за свидетельством о браке.
А для Джамаля Хашогги визит стал последним. А ведь он всего лишь зашёл за свидетельством о браке.
Из сообщества "Мнение редакции может не совпадать с мнением автора"!)
Из сообщества "Мнение редакции может не совпадать с мнением автора"!)