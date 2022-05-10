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Месси станет амбассадором Саудовской Аравии

сегодня, 14:58

Нападающий ПСЖ Лионель Месси станет туристическим лицом Саудовской Аравии. Министр туризма страны Ахмед Аль-Хатеб отметил:

Рад приветствовать Лионеля Месси в Саудовской Аравии. Нам приятно, что вы увидели красоту Красного моря, планируете посетить Jeddah Season и больше узнать о нашей великой истории. Это не первый визит Лионеля Месси в наше королевство, и он не станет последним!

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ asraeil (раскрыть)
сегодня в 15:49
И плюс страна, взгляды которых он поддерживает (Израиль).
asraeil
asraeil
сегодня в 15:44
Нормально он так стал послом страны, с которой не в ладах его действующий работодатель в виде правительства Катара.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 15:43, ред.
За что ему амбассадора дали? Таким бредом занимаются! Саудовская Аравия тоже поплыла. Лучше б беднякам отдали бы эти деньги.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 15:41
Продался арабам
протон
протон
сегодня в 15:30
>> Это не первый визит Месси в наше королевство, и он не станет последним!

А для Джамаля Хашогги визит стал последним. А ведь он всего лишь зашёл за свидетельством о браке.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:25
Исходя из значения слова "амбассадор" заголовок наверное был бы более логичным в следующем виде: "Месси станет туристическим амбассадором Саудовской Аравии".
Из сообщества "Мнение редакции может не совпадать с мнением автора"!)
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 15:18
Там есть рекорды? ))
гууд
гууд
сегодня в 15:16
а как же курорты краснодарского края? продался месси... хотя что не сделаешь ради ЗМ... потом будет кормить верблюдов у шейхов, а там уже и в порно можно пойти, и название уже есть " проброс в очко" или "шоколадная девятка")))
Артём Лукин
Артём Лукин
сегодня в 15:12
Гномику денешку зарабатывает. На футболе больше не может
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:05
Там хорошо платят .
Mangur
Mangur
сегодня в 15:01
Нешел себе призвание -бедуин
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