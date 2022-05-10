Месси станет амбассадором Саудовской Аравии

Нападающий ПСЖ станет туристическим лицом Саудовской Аравии. Министр туризма страны Ахмед Аль-Хатеб отметил:

Рад приветствовать Лионеля Месси в Саудовской Аравии. Нам приятно, что вы увидели красоту Красного моря, планируете посетить Jeddah Season и больше узнать о нашей великой истории. Это не первый визит Лионеля Месси в наше королевство, и он не станет последним!