Дорогущие англичане – уязвимость клубов из Манчестера. За Магуайра и Грилиша переплатили

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вчера, 14:25

Потратили бы деньги умнее – могли выигрывать чаще.

«Манчестер Юнайтед» тянут на дно англичане

Сэр Алекс Фергюсон, будучи шотландцем – а они не любят англичан, и имеют на это право, адекватно дозировал в команде местных и приезжих. Тренер сто раз проверил Рио Фердинанда, Каррика, Скоулза и Руни, прежде чем доверил им место в основе своей команды, выигравшей в итоге Лигу чемпионов в Москве. При этом только за Рио переплатили. Но те 46 млн в пересчете на евро были словно «жертвой» божествам футбольной удачи.

Фергюсон помнил, как создал чемпионский МЮ на заре АПЛ с помощью дешевого трансфера Кантона из «Лидса». Словно отдал долг йоркширскому «проклятому Юнайтед», переплатив за молодого защитника. Но даже у трансфера Руни из «Эвертона» был смысл, расчет – Уэйн в юности смотрелся феноменально. И как правильно шутит Оуэн, его молодой коллега физически был больше похож в восемнадцать на тридцатилетнего богатыря, чем сам Майкл.

Также важно, что раньше в МЮ были ван дер Сар, Видич, Эвра, Гиггз, Роналду и Тевес – футболисты мирового класса, которые добавляли аргументов по пути к трофеям. Сейчас Роналду на четырнадцать лет старше, нужно думать, оставлять ли его в составе. Фернандеш не имеет того же богатого победного опыта, ушел из «Спортинга» до чемпионского прорыва. Погба, хоть и чемпион мира, в 29 лет мало чем отличается от Усмана Дембеле по восприятию реальности. Но рядом с грехами иностранцев есть просчеты англичан.

Гринвуд обвиняется в избиении и изнасиловании своей девушки. Серьезная причина поставить на паузу отношения с игроком, который до сих пор третий по результативности в МЮ в чемпионате Англии. Рэшфорд забил меньше, Санчо – тоже. Лингарда успели забыть, а вот Магуайр играет незабываемо. Трансфер защитника «Лестера» обошелся МЮ в 87 млн евро, это самых дорогой футболист обороны в истории. Но символизма, как в трансфере Фердинанда, нет.

И Варан явно не новый Видич. Рафаэль появился в Англии не в лучший для «дьяволов» момент. Причем если Санчо еще может заиграть, хотя за его трансфер тоже явно переплатили, то с Магуайром или Ван-Биссакой сложнее. Но и талант Джейдона не стоит 85 млн евро в мире, где можно найти за 40 миллионов евро Луиса Диаса, а еще пару лет назад за 42 млн евро забирали Салаха. К слову, «Ливерпуль» отпустил Стерлинга в «Манчестер Сити» в полтора раза дороже.

«Манчестер Сити» не выжал максимум из местных

Скорее всего, Гвардиола совершил ошибку, что не разжился своим Бензема. Его роль мог исполнить Кейн, поскольку настраивался на переход в «Манчестер Сити». Хотел воевать за трофей в стиле Ван Перси в составе Фергюсона почти десять лет назад. Лидер сборной Англии умеет не только забивать, но и отдавать умные передачи, как вчера против «Ливерпуля» в голевой атаке. Самый нужный англичанин Хосепу не достался. Леви отказался отпускать Кейна в состав чемпионов Англии.

В «Манчестер Сити» рулят иностранцы, и к этому давно привыкли. Получается наследник «Челси», где впервые появились на поле 11 иностранцев в АПЛ , причем еще до приезда Абрамовича. Шейхи тоже вкладывали много миллиардов фунтов в свою игрушку. Надеются на победу в ЛЧ , но снова пережили шок – встретили футбольную силу с древней историей, и характер победил класс. Но почему каждый раз у «горожан» не хватает аргументов?

Нередко даже против знакомых соперников, вроде «Ливерпуля», «Тоттенхэма» или «Челси». Ответ нужно искать, в том числе, в английской части состава. Нет вопросов только к Фодену. Так уж вышло, что молодой человек в 21 год является отцом трехлетнего Ронни. С восемнадцати лет отвечает не только за себя. У воспитанника «Манчестер Сити» взрослый подход к делу, пусть даже за пределами поля тоже хулиганил, и это сочетается с его возрастом.

А вот 31-летний Уокер или 27-летний Стерлинг не умеют показать характер в решающий момент. Стоунза тоже смешно сравнивать с Компани. А про Грилиша нужно говорить отдельно. Гвардиола на своем веку видел многих загульных. Должен был серьезнее отнестись к тому, что рассказывали скауты. Собирая досье, не могли пройти мимо как рассказов, что Джек любит тренироваться и поддерживать форму, так и фактов, что Грилиш любит загулять.

Переплата создает давление на футболистов

Все знают Адамса, Гаскойна и других великих английских футбольных алкоголиков, вроде Гривза. Отдаем им должное, каждый бросал пить. И только у Пола с этим были серьезные проблемы, алкоголь успел уничтожить его физически и психологически. Но Гвардиола не учел культурные особенности британцев, которые отличаются от испанцев. На острове умеют загулять, англичан МС не без греха. Значит, что им нужно быть настолько же талантливыми, как Роналдиньо и Деку, чтобы умение отвлечься не помешало по пути в финал ЛЧ .

Тот же Каземиро, даже когда играет неважно, остается примерным профессионалом. Следование инструкциям врачей, специалистов по сну, тренеров и диетологов помогает ему не повторить ошибку Азара и Бэйла с их вечными мелкими травмами. Грилиш профессионалом того же уровня не является. Поэтому у «Манчестер Сити» есть в составе проблема, за которую сам клуб заплатил 117.5 млн евро. Играет ли Джек как самый дорогой английский футболист в истории? Конечно же, нет.

А рынок остается «перегретым», поскольку за Деклана Райса просят еще больше денег у «Вест Хэма». МЮ и МС обожают совершать необдуманные сделки, а потом расплачиваются на поле. Любому из клубов из Манчестера достаточно было подписать Холанда, чтобы решить часть своих проблем. Вместо этого выбросили сотни миллионов евро на англичан, которые являются прекрасными футболистами, но их трансферная стоимость потом не подтверждается игрой.

Более того, позже сумма давит на футболиста. Например, Камавинга пришел в «Реал» за 31 млн евро и это классная сделка. А беднягу Беллингхэма вытащат из «Боруссии» Д в АПЛ за безумные деньги, игру Джуда начнут оценивать по стандартам Де Брюйне и Фернандеша. Могут загубить еще одного таланта. Давление в теории полезно, но на практике куда чаще только мешает работать. Переход Беллингхэма в «Реал» может сделать из него звезду, а переезд в Манчестер куда рискованнее.