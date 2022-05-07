Сделка на почти 5 миллиардов евро. «Челси» продают американским бизнесменам

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вчера, 10:30

Зато команду не расформируют, а такой вариант был возможен.

Лондонский клуб покупают вскладчину

В «Челси» официально подтвердили, что согласовали детали сделки с Тоддом Бели, инвестиционной конторой Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом. Самым важным в истории является первый в списке, Тодд Бели. В его биографии есть стажировка в лондонском отделении известного банка. Богатый опыт инвестиций в спорт. Десять лет назад вложил вместе с Уолтером деньги в «Доджерс», бейсбольную команду из Лос-Анджелеса.

Хотя у этого вида спорта в США не лучшие времена, фанаты рады, что новые владельцы добились с «Доджерс» в 2020-м долгожданной победы в Мировой серии. Три года назад Бели пытался выкупить у Абрамовича «Челси», но получил отказ. Сейчас предложил вместе с партнерами 2.5 миллиарда фунтов за акции лондонцев, поскольку считает, что мировая популярность футбола позволит отбить вложения.

Как и швейцарец Висс, ставит на бизнес-проект, что сразу должно насторожить фанатов лондонского клуба. Американские владельцы «Арсенала» и МЮ плохо разбираются в футболе, а результат их деятельности видим на табло и в музеях бывших гегемонов АПЛ . С другой стороны, у «Ливерпуля» третий финал ЛЧ за пять лет, так что американские инвесторы, если им хватает такта, бывают успешными в незнакомом им спорте.

Продать «Челси» важно до конца мая

В начале июня клубы АПЛ утверждают состав участников на следующий сезон. Если бы к тому времени лондонский клуб не сменил владельца, а ограничительные меры правительства остались в силе, то «Челси» пришлось бы расформировать из-за потери профессионального статуса. Разумеется, учитывая количество фанатов клуба в Англии и по всему миру, такой вариант не рассматривали.

Но были вопросы к ряду покупателей, поэтому сделка затягивалась. Понятно, что ПСЖ , «Манчестер Сити» или «Челси» не генерируют столько прибыли, чтобы обеспечивать жизнь на широкую ногу. Как и «Спартак», все финансируются с помощью разных «кредитов» и «спонсорских контактов».

Получат деньги на стадион и развитие

Фанатам «Челси» хорошо бы запомнить Джо Рэвича, который курирует сделку. Юристы его компании ведут судебные дела от имени России, Джо — давний знакомый Абрамовича из Нью-Йорка. Рэвич помогал Бекхэму и другим миллионерам покупать «Интер Майами». Банкир сумел добавить много сотен миллионов фунтов к изначальному предложению в 3 миллиарда фунтов, из которых 2 шли на благотворительность, а 1 доставался «Челси».

Уже после истечения срока подачи заявок британский нефтяной магнат Джим Рэтклифф подал заявку на 4.25 млрд фунтов. Она была крупнее, чем у Бели, и в результате Тодда с партнерами склонили к тому, чтобы заплатить столько же. Теперь 1.75 млн фунтов составят инвестиции в «Стэмфорд Бридж» — Абрамович не успел реконструировать стадион, академию, женскую команду и ее арену, а также на развитие первой команды «Челси».

Также по договору с британским правительством Абрамович переведет 2.5 миллиарда фунтов стерлингов на специальный замороженный банковский счет. Дальше 100 % средств пойдут на благотворительность. Эта сумма очень волнует англичан, из нее пытались выдернуть миллионы на погашение долгов перед различными оффшорными фирмами. Покупатели также переживали, чтобы их деньги не пошли непонятному парню, чья фирма одолжила деньги на спорного Лукаку.

Миллиарды фунтов на благотворительность

Не будем наивными. Абрамович не получит ни копейки сейчас, но может пережить перекрестные огонь санкций лучше, чем его знакомые. Расчет с двух сторон – и британцев, и россиянина. 2.5 млрд фунтов — огромный благотворительный фонд. Некоторые англичане предлагали часть денег отдать на футбольную инфраструктуру в Англии. Но такую инициативу могут высмеять. Уж чего, а футбольных полей и академий в Великобритании достаточно. Это не так важно, как восстановить дом семьи пенсионеров.

Остается только один понятный вопрос. Кто будет управлять новым «Челси»? Грановская вряд ли останется, а у Чеха нет таких же знаний в области финансов, хотя зарекомендовал себя неплохим техническим директором. Фанаты клуба будут рады, когда период турбулентности останется позади. Как минимум, клуб не продают человеку, который рассказывал расистские шутки и писал знакомым свои мысли о мусульманах, а среди потенциальных покупателей такой был.

Новая эра начинается с разговоров о бизнесе. Висс якобы отказывается влезать в дела клуба, Бели будет управлять, как это делал Абрамович. Роман Аркадьевич любил тасовать тренеров, примерно два миллиарда фунтов потратили на новичков, и далеко не все заиграли. Но метод перебора приводил к победам. А теперь важно, что думает Тухель. Если Томас останется, уйдут Рюдигер, Аспиликуэта и Кристенсен, но подпишут парочку сильных новичков – продолжат строить команду для рывка через пару лет.