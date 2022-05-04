«Спартак»: «Никаких решений насчёт бюджета не принято»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о сокращении клубного бюджета на ближайшие годы.

Никаких решений насчёт бюджета не принято и не могло быть принято. То, о чём сказали авторы новости — предположения, а не факты.