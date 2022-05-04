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«Спартак»: «Никаких решений насчёт бюджета не принято»

вчера, 22:32

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о сокращении клубного бюджета на ближайшие годы.

Никаких решений насчёт бюджета не принято и не могло быть принято. То, о чём сказали авторы новости — предположения, а не факты.

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ДСА
ДСА
сегодня в 06:02
Ждут помощи государства.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:01
Пожалуй можно полностью согласиться с заявлением главы пресс-службы Спартака. Во-первых ещё не закончен этот сезон по итогам которого будет решаться судьба тренерского штаба, который в свою очередь должен определить направления летней трансферной компании, а именно какие позиции усиливать, а дирекция установит на какую сумму и какие закладывать гонорары новичкам.

Далее необходимо определить где и сколько проводить подготовительных сборов. А так же провести корректировку постоянных затрат, связанных с увеличением числа команд-участников чемпионата РПЛ на будущий год.

Поэтому говорить о конкретных суммах бюджета команд на следующий сезон пока преждевременно и это касается не только Спартака, но и остальных команд, за исключением пожалуй только нашего бессменного чемпиона последних четырёх лет у которого, по понятным причинам, всё в полном порядке. Болейте за своих, а не против чужих!
Cat01
Cat01
вчера в 22:35
Ещё рано!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:34
Ваше дело.
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