«Спартак»: «Никаких решений насчёт бюджета не принято»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о сокращении клубного бюджета на ближайшие годы.
Никаких решений насчёт бюджета не принято и не могло быть принято. То, о чём сказали авторы новости — предположения, а не факты.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о сокращении клубного бюджета на ближайшие годы.
Никаких решений насчёт бюджета не принято и не могло быть принято. То, о чём сказали авторы новости — предположения, а не факты.
Далее необходимо определить где и сколько проводить подготовительных сборов. А так же провести корректировку постоянных затрат, связанных с увеличением числа команд-участников чемпионата РПЛ на будущий год.
Поэтому говорить о конкретных суммах бюджета команд на следующий сезон пока преждевременно и это касается не только Спартака, но и остальных команд, за исключением пожалуй только нашего бессменного чемпиона последних четырёх лет у которого, по понятным причинам, всё в полном порядке. Болейте за своих, а не против чужих!
Далее необходимо определить где и сколько проводить подготовительных сборов. А так же провести корректировку постоянных затрат, связанных с увеличением числа команд-участников чемпионата РПЛ на будущий год.
Поэтому говорить о конкретных суммах бюджета команд на следующий сезон пока преждевременно и это касается не только Спартака, но и остальных команд, за исключением пожалуй только нашего бессменного чемпиона последних четырёх лет у которого, по понятным причинам, всё в полном порядке. Болейте за своих, а не против чужих!