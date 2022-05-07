«Челси» подтвердил покупку клуба американским бизнесменом

Пресс-служба «Челси» выступила с заявлением, что клуб продан американскому бизнесмену Тодду Бели. До конца месяца сделка должна быть полностью завершена.

Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что согласованы условия приобретения клуба новой группой собственников во главе с Тоддом Бели, Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

Из общей суммы инвестиций 2,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба, и эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели, как подтвердил Роман Абрамович. Для перевода средств с замороженного банковского счета в Великобритании потребуется одобрение правительства Великобритании.



Кроме того, предполагаемые новые владельцы вложат 1,75 млрд фунтов стерлингов в дополнительные инвестиции на благо клуба. Это включает в себя инвестиции в «Стэмфорд Бридж», академию, женскую команду и её стадион «Кингсмедоу», а также постоянное финансирование фонда «Челси».



Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая при условии получения всех необходимых разрешений регулирующих органов. Более подробная информация будет предоставлена ​​в то время.