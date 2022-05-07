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«Челси» подтвердил покупку клуба американским бизнесменом

сегодня, 08:31

Пресс-служба «Челси» выступила с заявлением, что клуб продан американскому бизнесмену Тодду Бели. До конца месяца сделка должна быть полностью завершена.

Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что согласованы условия приобретения клуба новой группой собственников во главе с Тоддом Бели, Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

Из общей суммы инвестиций 2,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба, и эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели, как подтвердил Роман Абрамович. Для перевода средств с замороженного банковского счета в Великобритании потребуется одобрение правительства Великобритании.

Кроме того, предполагаемые новые владельцы вложат 1,75 млрд фунтов стерлингов в дополнительные инвестиции на благо клуба. Это включает в себя инвестиции в «Стэмфорд Бридж», академию, женскую команду и её стадион «Кингсмедоу», а также постоянное финансирование фонда «Челси».

Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая при условии получения всех необходимых разрешений регулирующих органов. Более подробная информация будет предоставлена ​​в то время.

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 13:43, ред.
Писать надо правду. Клуб украли у его владельца.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:08
В середняки?
sv_1969
sv_1969 ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 13:06
так точно
sv_1969
sv_1969 ответ dok66 (раскрыть)
сегодня в 13:06
второй МЮ
112910415
112910415
сегодня в 12:25
Ушла эпоха
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:00
Тодд Боэли ещё в 2019 году дважды пытался купить Челси у Абрамовича, но тогда Роман не стал продавать. Сейчас же спустя 3 года по вынужденным мерам, продажа состоялась. Условия продажи РА выполнены, что касается дальнейших инвестиций в клуб и реконструкции стадиона почти в 2 млрд.
Новые владельцы хотя бы не далеки от спорта, владеют довольно таки сильным и успешным бейсбольным клубом Лос-Анджелес Доджерс.
dok66
dok66
сегодня в 11:50
Мыльная опера закончилась . Очень хочется посмотреть что американцы сделают с Челси .
Сп62
Сп62 ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 11:01
По законам (понятиям) России у него всё легально.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 10:57
Да конечно.)) Если бы мы с тобой купили клуб на честно заработанные и так бы отобрали, умерли бы от горя.)
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 10:51
Желаю удачи!
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 10:50
Ну посмотрим что сделают.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:38
А сколько этот еврей из России выкачал в свой карман ?
Там на 100 Челси хватит, почему его в России не привлекают ?
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:21
И тут пендосы влезли....скоро не АПЛ будет а МЛС-ШЕЙХ лига
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:45
По простому отдали клуб криминальным путем.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:26
Отдал, получается.
sv_1969
sv_1969 ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 09:21
да он бы не отдал))) отобрали и вроде так и должно быть(((
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 09:20
Ну и ладно.
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 09:20
не судьба значит
Gahi
Gahi
сегодня в 09:18
Интересно получиться сохранить приемственость в клубе "Челси" в смысли умелого руководством клубом. Или выйдет всё боком, после не справедливого отстранение Романа Абрамовича от дел в клубе, куда он вложил огромные деньги и сделал его супер клубом в современном футболе. В совокупности "Челси" при Абрамовичи выиграл все трофеи которые разыгрываются для клубных команд в мире. И всегда обидно когда таким способом решают судьбу твоего детища, в которого было вложено очень важное, частицу своего сердца и души.
Aleks365
Aleks365
сегодня в 09:17
Если не дадут Абрамовичу работать с Челси то он изчезнить как призрак из футбола.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:12
Вот и Челси у Америки.
sihafazatron
sihafazatron ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:59
Да зимой Абрамовича все видели))
drug01
drug01
сегодня в 08:56
Долго решают проблему
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:56, ред.
С Легкостью Роман отдает народные деньги.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:54, ред.
Сумма продажи 2,5 млрд. Остальное это инвестиции. Боули будет сам руководить Челси, роль которую сейчас выполняет Грановская. Консорциум не сможет продать Челси в течение 10 лет. Переводя на русский язык - британцы просто отобрали у Абрамовича клуб почти бесплатно.....

Нус, это была славная охота. Челси останется в памяти как отличный проект, с умными менеджерами, хорошие воспоминания. Думаю в краткосрочной перспективе будут играть как Лестер, позже как МЮ, а через несколько десяток лет станут как Ноттингем Форест, с двумя ЛЧ, хорошей историей...Эх...
протон
протон
сегодня в 08:49
А помните как ещё зимой все говорили , что летом Абрамович простится с Лукаку или с Тухелем , в итоге Челси простился с Абрамовичем , жизнь непредсказуемая штука
Разумеется, Абрамович крайне неоднозначная фигура. Но все равно, спасибо, спасибо огромное.
Америкосы в целом конечно ни хрена не понимают в футболе. Но есть и умные владельцы клубов, как хозяева Ливерпуля, а есть Глейзеры. Возможно, синим повезет..
Челси останется в памяти как отличный проект, с умными менеджерами, хорошие воспоминания.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:45
Посмотрим что теперь будет с клубом
pgsqyt7knuw9
pgsqyt7knuw9
сегодня в 08:40
Вот и кончилась абрашина эпоха в Челси
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:36
Ну вот и продались, поздравляю!
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