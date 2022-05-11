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Сёмин: «Кикнадзе — мой враг? Это смешно. Мелковат для этой роли»

сегодня, 09:51

Легендарный наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, есть ли у него враги.

Нет. Но иногда происходят какие-то разочарования. Не буду называть фамилии, но разочаровался в некоторых людях, которые два года назад на совете директоров «Локомотива» проголосовали против того, чтобы со мной продлили контракт. Или воздержались.

Кое-кому написал сообщение: «На каких основаниях вы проголосовали против?» Никто мне не ответил.

Фамилии называть не буду (усмехается). Для меня их больше не существует. Какие они враги? Считаю, они мелкие люди.

Ну вот Кикнадзе. Когда его назначали генеральным директором, я отнесся к этому лояльно. И что, назвать его после случившегося врагом? Это смешно. Много чести будет. Мелковат для врага. Человек, который пришел и ушел. Где он? Что, в футболе работает? Нет, спрятался, как нашкодивший школьник. Пару лет вредил футболу, а потом пропал из него, будто и не было его там никогда.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 12:07
В чем Шпалыч молодец, что называет конкретные фамилии в отличие от многих
Anisovich
Anisovich
сегодня в 10:53
Мудро просто сказал.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:51
А где этот Кикнадзе ?
Даже футбол не комментирует, а ведь раньше был основной иксперт по футболу !
dok66
dok66
сегодня в 10:48
Палыч молодец. Все правильно сказал : кто они , а кто Палыч ? Две большие разницы .
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:37
Справедливая оценка.
протон
протон
сегодня в 10:32
При всем уважении к Палычу не продлить контракт было не самое плохое решение, Серб тоже хорошо справлялся , а вот худшее решение это позвать немцев
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:28
Не враг, а недруг!
Gahi
Gahi
сегодня в 10:26
Молодец Юрий Павлович, достойно охарактеризовал людей которые в течение двух лет толкали "Локомотив" под откос. Ломать не строить, но хотелось бы чтобы "Локомотив" быстрее поменял состав, для того чтобы пересесть из вагонетки на скорый поезд и вновь бороться за трофеи во всех турнирах. Удачи
asraeil
asraeil
сегодня в 10:13
Хорошо сказал Палыч!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:12
Разошёлся Палыч! Праздновать уже юбилей начал и правду-матку рубить!
Знатог
Знатог
сегодня в 10:09
Этот враг народа там где следует.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:08
Всегда восхищался Палычем, РЕСПЕКТ!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:53
Браво Палыч!
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