Сёмин: «Кикнадзе — мой враг? Это смешно. Мелковат для этой роли»

Легендарный наставник «Локомотива» рассказал, есть ли у него враги.

Нет. Но иногда происходят какие-то разочарования. Не буду называть фамилии, но разочаровался в некоторых людях, которые два года назад на совете директоров «Локомотива» проголосовали против того, чтобы со мной продлили контракт. Или воздержались.

Кое-кому написал сообщение: «На каких основаниях вы проголосовали против?» Никто мне не ответил.

Фамилии называть не буду (усмехается). Для меня их больше не существует. Какие они враги? Считаю, они мелкие люди.

Ну вот Кикнадзе. Когда его назначали генеральным директором, я отнесся к этому лояльно. И что, назвать его после случившегося врагом? Это смешно. Много чести будет. Мелковат для врага. Человек, который пришел и ушел. Где он? Что, в футболе работает? Нет, спрятался, как нашкодивший школьник. Пару лет вредил футболу, а потом пропал из него, будто и не было его там никогда.