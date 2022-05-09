Между Тухелем и Алонсо случился конфликт. Маркос выругался в адрес тренера

В перерыве матча 36-го тура Англиской Премьер-Лиги против «Вулверхэмптона» между главным тренером «Челси» Томасом Тухелем и защитником Маркосом Алонсо произошёл конфликт.
В раздевалке немецкий специалист выразил недовольство игрой защитника в первом тайме. Алонсо же нецензурно высказался в адрес Тухеля. Сразу после перерыва защитник был заменён. Утверждается, что из-за конфликта Алонсо может больше не сыграть за «Челси». У испанца есть вариант с продолжением карьеры в «Барселоне».
Это не первый случай, когда у Алонсо возникают конфликтные ситуации с тренерами. Ранее СМИ утверждали, что у Маркоса были напряженные отношения с Фрэнком Лэмпардом, из-за чего защитник практически перестал получать игровое время.
А так, Алонсо давно пора уехать. Челси оказался заложником ситуации после разрыва крестов Чиллуэла в начале сезона и пришлось использовать слева Алонсо, который уж очень медленным стал, не успевая обороняться.
А так, Алонсо давно пора уехать. Челси оказался заложником ситуации после разрыва крестов Чиллуэла в начале сезона и пришлось использовать слева Алонсо, который уж очень медленным стал, не успевая обороняться.
Иначе потеряет авторитет, и каждый второй запасной будет его посылать
Иначе потеряет авторитет, и каждый второй запасной будет его посылать