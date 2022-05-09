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Между Тухелем и Алонсо случился конфликт. Маркос выругался в адрес тренера

сегодня, 17:33
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

В перерыве матча 36-го тура Англиской Премьер-Лиги против «Вулверхэмптона» между главным тренером «Челси» Томасом Тухелем и защитником Маркосом Алонсо произошёл конфликт.

В раздевалке немецкий специалист выразил недовольство игрой защитника в первом тайме. Алонсо же нецензурно высказался в адрес Тухеля. Сразу после перерыва защитник был заменён. Утверждается, что из-за конфликта Алонсо может больше не сыграть за «Челси». У испанца есть вариант с продолжением карьеры в «Барселоне».

Это не первый случай, когда у Алонсо возникают конфликтные ситуации с тренерами. Ранее СМИ утверждали, что у Маркоса были напряженные отношения с Фрэнком Лэмпардом, из-за чего защитник практически перестал получать игровое время.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:10
Я вот тоже думаю...работа есть работа: каждый может вспылить... Ничё страшного.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:41, ред.
А я рад за Алонсо. Настоящий мужик. Не постеснялся послать Тухеля куда подальше ; вполне естественная реакция на несправедливые, по мнению Алонсо, претензии со стороны тренера. Наши российские бездари могут обливать грязью бывших тренеров только после перехода в другой клуб. Когда им ничего не грозит.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:35
В клубе опровергли эту информацию, да и судя по видео с тренировок всё в порядке, без напрягов было, шутили улыбались.
А так, Алонсо давно пора уехать. Челси оказался заложником ситуации после разрыва крестов Чиллуэла в начале сезона и пришлось использовать слева Алонсо, который уж очень медленным стал, не успевая обороняться.
Dudikoff
Dudikoff ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 19:28
Однако, после его замены два голешника прилетело с его фланга
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 19:08
Барселона ,далеко не лучший вариант в настоящее время!!
Мés que un сlub
Мés que un сlub
сегодня в 18:54
Тухель должен жёстко наказать зарвавшегося щенка
Иначе потеряет авторитет, и каждый второй запасной будет его посылать
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:34
Думаю решат как мужики
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 18:31
смотря как выругался)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:30
Рабочая ситуация
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 18:18
Игрок очень похож на Марио Фернандеса, как внешне, так и по позиции. Да и класс у них одинаковый.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:18
Сгоряча..., в пылу.... с кем не бывает?))
ДСА
ДСА
сегодня в 18:11
Неприятность эту тренер переживет.
протон
протон
сегодня в 18:06
Надеюсь уладят конфликт.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:48
Кто такой Алонсо ?
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 17:34
И такое бывает.
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