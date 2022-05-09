Между Тухелем и Алонсо случился конфликт. Маркос выругался в адрес тренера

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сегодня, 17:33

В перерыве матча 36-го тура Англиской Премьер-Лиги против «Вулверхэмптона» между главным тренером «Челси» Томасом Тухелем и защитником произошёл конфликт.

В раздевалке немецкий специалист выразил недовольство игрой защитника в первом тайме. Алонсо же нецензурно высказался в адрес Тухеля. Сразу после перерыва защитник был заменён. Утверждается, что из-за конфликта Алонсо может больше не сыграть за «Челси». У испанца есть вариант с продолжением карьеры в «Барселоне».