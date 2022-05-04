Кирильчева: «Понятно, кем инициировано извинение Генича перед Дзюбой»

Бывший главный редактор CSKA TV Екатерина Кирильчева высказалась о недавнем конфликте между комментатором Константином Геничем и форвардом «Зенита» .

Генич — мой друг. И сейчас не про него. Суть этого официального извинения перед Дзюбой понятна. И кем оно инициировано тоже. За Гринвуда Костя извинился у себя в твиттере.

Ни «Матч ТВ», ни вездесущий Вася Конов в своем телеграме это не освещали.

Позиция «Матч ТВ» (не Кости) по Дзюбе тоже понятна: за Дзюбу («Зенит», «Газпром») полагается официально извиняться, за Гринвуда — необязательно.