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Кирильчева: «Понятно, кем инициировано извинение Генича перед Дзюбой»

вчера, 08:50

Бывший главный редактор CSKA TV Екатерина Кирильчева высказалась о недавнем конфликте между комментатором Константином Геничем и форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Генич — мой друг. И сейчас не про него. Суть этого официального извинения перед Дзюбой понятна. И кем оно инициировано тоже. За Гринвуда Костя извинился у себя в твиттере.

Ни «Матч ТВ», ни вездесущий Вася Конов в своем телеграме это не освещали.

Позиция «Матч ТВ» (не Кости) по Дзюбе тоже понятна: за Дзюбу («Зенит», «Газпром») полагается официально извиняться, за Гринвуда — необязательно.

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Все комментарии
старина
старина
вчера в 12:38
Наташа нашла работу?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:33
Ну очень ценное мнение
SHMEL
SHMEL
вчера в 12:31
Каждый пытается попиариться на этой желтизне.
ОПС
ОПС
вчера в 11:55
Ерунда это все.
zooveterinar
zooveterinar ответ memphis (раскрыть)
вчера в 11:50
Надеюся хоть с вазелином журили бедолагу!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:48, ред.
Если веритьГеничу,как он говорил при сведетелях,то Дзюба редиска балобольная гнилая причем!!! Ляпать ,обсерать своих одноклубников,это не по-мужски,темболее если сам нулевой!!! Ладно это делает Роналдо,у него голов,что грибов после дождя,Артеми за всю карьеру не забьет сколько тот закалачивает за сезон!!!
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 11:02
А Кирильчеву ещё не уволили что ли за её высказывание про Наташ? "Генич — мой друг" - скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты (с).
makkie
makkie
вчера в 11:02
Кирильчева просто обязана состряпать очередной видео "шедевр" по конфликту Генича и Дзюбы.
Чтобы у всех в очередной раз был испанский стыд ))))
Loko57
Loko57 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 10:40
Может они сами "рвутся в бой", боятся погибнуть в пучине безвестия))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Strashniy (раскрыть)
вчера в 10:21
Это та глава СММ ЦСКА, которая придумала гениальную фразу: "Приезжай, Языджи, в России очень много "Наташ""
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 10:20
Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
Но Дзюба - ты, братан, извини!

(с) Генич
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:03
Теперь понятно как зенит становится чемпионом играет не зенит а деньги газпрома.
memphis
memphis
вчера в 09:53
Как же мерзок Дзюба... Даже детский спор не вывез, сразу маме (читай Газпрому) нажаловался на соседского Костика. И Костика вызвали на педсовет пожурить прилюдно, а то могли и карьеру как Ваське Уткину поломать...
Strashniy
Strashniy
вчера в 09:36
Кто такая Кирильчева и почему она в эфире? Попиариться захотела?
STVA 1
STVA 1 ответ Loko57 (раскрыть)
вчера в 09:34
Зачем их спрашивать вообще!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:25
Хочешь работать - извиняйся.
Loko57
Loko57
вчера в 09:14
Смородская, Роднина, Журова, теперь вот Кирильчева. Кому и зачем они высказываются...
BDA81
BDA81
вчера в 09:07
Вообще пофиг, доказательств нет. Одни предположения, собака лает - караван идёт дальше.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 08:51
Ну да, понятно.
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