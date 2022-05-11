У Нагельсманна возникли разногласия с Салихамиджичем. «Бавария» обеспокоена

У наставника «Баварии» Юлиана Нагельсманна на данный момент напряженные отношения со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.
Утверждается, что в клубе обеспокоены сложившейся ситуацией.
Причина разногласий не уточняется. Стоит отметить, что у Салихамиджича в прошлом сезоне был конфликт с прежним главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом.
Салихамиджич почему-то не потопляем, но он откровенно давно вредит.
Это Хасан опять поругался с очередным хорошим тренером, потому что ему справедливо намекнули, что он работать не умеет
Салихамиджич почему-то не потопляем, но он откровенно давно вредит.
Это Хасан опять поругался с очередным хорошим тренером, потому что ему справедливо намекнули, что он работать не умеет