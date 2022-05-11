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У Нагельсманна возникли разногласия с Салихамиджичем. «Бавария» обеспокоена

сегодня, 08:26

У наставника «Баварии» Юлиана Нагельсманна на данный момент напряженные отношения со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.

Утверждается, что в клубе обеспокоены сложившейся ситуацией.

Причина разногласий не уточняется. Стоит отметить, что у Салихамиджича в прошлом сезоне был конфликт с прежним главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:06
Неприятная ситуация
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:58
А что выгнать этого Саламхаджу трудно ? И никаких проблем !
протон
протон
сегодня в 08:56
Гнать этого Хасанчика надо. Засланный казачок походу он.
Салихамиджич почему-то не потопляем, но он откровенно давно вредит.
Это Хасан опять поругался с очередным хорошим тренером, потому что ему справедливо намекнули, что он работать не умеет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:55
У Салихама много гонора
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:54
Салихамиджич это чужой среди своих
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:53
Нужно все решать проблемы внутри клуба
ЧиП
ЧиП
сегодня в 08:38
Нам бы их проблемы😁
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:31
Гнать зачинщика конфликтов, делов то...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:28
Как нибуть разберутся!
ДСА
ДСА
сегодня в 08:27
Салихамиджич слишком считает себя очень значимой фигурой в клубе.
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