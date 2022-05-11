У Нагельсманна возникли разногласия с Салихамиджичем. «Бавария» обеспокоена

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сегодня, 08:26

У наставника «Баварии» на данный момент напряженные отношения со спортивным директором .

Утверждается, что в клубе обеспокоены сложившейся ситуацией.

Причина разногласий не уточняется. Стоит отметить, что у Салихамиджича в прошлом сезоне был конфликт с прежним главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом.