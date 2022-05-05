Российский арбитр попросил проверить президента РПЛ на детекторе лжи

Арбитр Алексей Матюнин подал жалобу в РФС на президента РПЛ Ашота Хачатурянца.
Рефери написал письмо на имя президента РФС Александра Дюкова.
В частности, в тексте письма, судья указывает, что «по разным слухам, Хачатурянц и исполняющий обязанности департамента судейства Павел Каманцев курируют „Крылья Советов“».
По этой причине Матюнин предложил РФС проверить Хачатурянца и членов экспертно-судейской комиссии (ЭСК) с помощью полиграфа.
Недавно проверку на детекторе лжи проходил сам Матюнин.
Какие срочные дела были у РФС в Лондоне в то время, когда ее исключили из мирового футбола, интересно, и тем более почему они целый месяц мешали Хачатурянцу вернуться?
ИМХО я считаю, что его нужно было по приезду снять (независимо от моего отношения ко всему происходящему).
Какие срочные дела были у РФС в Лондоне в то время, когда ее исключили из мирового футбола, интересно, и тем более почему они целый месяц мешали Хачатурянцу вернуться?
ИМХО я считаю, что его нужно было по приезду снять (независимо от моего отношения ко всему происходящему).