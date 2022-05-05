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Российский арбитр попросил проверить президента РПЛ на детекторе лжи

вчера, 15:26

Арбитр Алексей Матюнин подал жалобу в РФС на президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

Рефери написал письмо на имя президента РФС Александра Дюкова.

В частности, в тексте письма, судья указывает, что «по разным слухам, Хачатурянц и исполняющий обязанности департамента судейства Павел Каманцев курируют „Крылья Советов“».

По этой причине Матюнин предложил РФС проверить Хачатурянца и членов экспертно-судейской комиссии (ЭСК) с помощью полиграфа.

Недавно проверку на детекторе лжи проходил сам Матюнин.

Российский арбитр попросил проверить президента РПЛ на детекторе лжи

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:55
Браво Матюня, красавчик!
протон
протон
вчера в 23:55
Всех на полиграф!
.
memphis
memphis
вчера в 21:35
Вот ведь жучара, решил соскочить по хитрому
Сп62
Сп62
вчера в 21:23
Думаю, что на этом судейская карьера Матюнина будет закончина. Против лома у нас нет приёма.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 20:27
Кому написАть ? Разумеется - в "Спортлото" (В.С.Высоцкий).
diodert3333
diodert3333 ответ Ванечка (раскрыть)
вчера в 19:42
Боюсь что им это еще и понравится...
судя по их гендерному предпочтению..
alexgurzan
alexgurzan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:34
.
Ванечка
Ванечка
вчера в 18:23
Паяльник белее эффективен
112910415
112910415
вчера в 18:21
всех проверять, поголовно !
Gahi
Gahi
вчера в 17:42
Арбитр Алексей Матюнин подал жалобу в РФС на президента РПЛ Ашота Хачатурянца.
Алексей Матюнин лучше всех знает как судья категории ФИФА что - "Лучшая защита это нападение" — нападать самому, чтобы ликвидировать угрозу нападения на себя. Мечты Матюнина после проверки на детекторе лжи когда оставил Самарскую команду доигрывать матч вдевятером, таким образом своей властью на поле, обломать крылья о жестокую реальность, не только команде "Крылья Советов" но и у членов ЭСК.
MIvan
MIvan ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 17:35
Ктож. Его проверит, он же памятник, тьфу Дюков.
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:32
Поддерживаю предложение. Просто так , бездоказательно, Матюнин бы не ввязался в эту драку.
bsww
bsww ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:29
А разве не ДО СПЕЦОПЕРАЦИИ он там тусовался, просто опоздал с вылетом, не стал сваливать в день операции или на следующий день. Вроде как нас от Европы отключили не сразу, а через два-три дня с момента начала спецоперации закрыли воздушное пространство для России. Ну свалил бы из Лондона в Дубай, а оттуда в Россию
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:28
А я вот хочу чтобы Дюкова на полиграфе проверили! Кому мне писать?!)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:26
И обязательно в прямом эфире
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:23
Полиграф по определению должен стать "отцом родным" для всех причастных к "спорным" вопросам!
KTS222
KTS222
вчера в 17:16
Всех под суд
ДСА
ДСА
вчера в 16:57
Абсолютно верная просьба.
leonid_spb58
leonid_spb58
вчера в 16:52
Это было бы нормально!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 16:49
Дюков неприкасаем в силу определенных обстоятельств.
Jon718875
Jon718875
вчера в 16:29
Давно пора, лиха беда начало
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:11
Это что такое , Матюнин еще на воле ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:07
Интересно, чью сторону примет президент РФС ? Ответ очевиден, но по сути арбитр Матюнин прав, когда спрашивает, на каком основании президент РПЛ, т.е. А.Хачатурянц, спустя пару часов после окончания матча, но ДО заседания ЭСК, обвинил его в предвзятом судействе. Следует вполне логический вывод арбитра: Хачатурянц благоволит (курирует) самарский клуб. А какой ещё вывод, кроме этого, следует из поведения г-на Хачатурянца ? Любой нормальный арбитр, которого без всяких оснований подозревают в коррупции, вправе задать такой же вопрос в адрес своего начальника. Хорошо, что Матюнин набрался мужества и не испугался последствий, вынося этот вопрос на всеобщее обозрение.
Если же смотреть шире, наш футбол дожил до "ручки". Становится противно даже прикасаться к тому, что творится в этом хозяйстве. Одна гниль.
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:59
так не пойдет
надо всех тогда проверять
понятно всем на счет президента...рпл
только искоренить обман не получится
на его место придет другой такой же
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:56
А начать надо бы все же с Дюкова, а потом и остальных прихлебателей.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:52
Я бы лучше спросил, почему с началом "спецоперации" Хачатурянц "срочно уехал в Лондон" и там месяц отсиживался.

Какие срочные дела были у РФС в Лондоне в то время, когда ее исключили из мирового футбола, интересно, и тем более почему они целый месяц мешали Хачатурянцу вернуться?

ИМХО я считаю, что его нужно было по приезду снять (независимо от моего отношения ко всему происходящему).
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 15:51
Империя наносит ответный удар!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:49
Ворон ворону глаз никогда не выколет .
Тем более они все с одной конторы " Газпром " !)
Cat01
Cat01
вчера в 15:47
Это не тот стиль работы!
beefs
beefs
вчера в 15:47
Вот это поворот...
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