Российский арбитр попросил проверить президента РПЛ на детекторе лжи

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вчера, 15:26

Арбитр Алексей Матюнин подал жалобу в РФС на президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

Рефери написал письмо на имя президента РФС Александра Дюкова.

В частности, в тексте письма, судья указывает, что «по разным слухам, Хачатурянц и исполняющий обязанности департамента судейства Павел Каманцев курируют „Крылья Советов“».

По этой причине Матюнин предложил РФС проверить Хачатурянца и членов экспертно-судейской комиссии (ЭСК) с помощью полиграфа.

Недавно проверку на детекторе лжи проходил сам Матюнин.