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Экс-арбитр Федотов высказался о жалобе Матюнина в РФС на Хачатурянца

вчера, 23:42

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов рассказал о своем отношении к тому, что судья Алексей Матюнин пожаловался в РФС на председателя судейского комитета и президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

Что будет с Матюниным? Самое простое — это расследование, в период которого этот арбитр будет отстранен.

Такие письма можно писать всем. Можно даже подавать жалобу на оценку эксперта. Но в основном это бесполезно. Никто никому не запрещает. Пишите, конечно, но тогда вы закончите судить. Так закончил и я. Написал письмо на имя Егорова. Вот и все. Не из-за того, что я плохо судил, а из-за письма, которое я отправил Николаеву. Меня не вызвали на сборы. Мне никто не ответил. Я закончил.

Так делать нельзя! Матюнин был уже в подобной ситуации. Удивлен ли я? Абсолютно нет. Всегда, когда Матюнин попадает в такие ситуации, он постоянно идет до конца. Он проламывался с Халком. Его отстраняли на год. Он в то время писал много писем. Именно поэтому я не удивлен. Это путь в никуда! На это посмотрят и другие арбитры. Но делать этого лучше не стоит.

Что касается курирования «Крыльев Советов» Хачатурянцем, то это все надуманно. Матюнин должен вспомнить, как он судил в матче «Химки» — «Крылья Советов». С ним можно поговорить и о подмосковной команде.

Недавно Матюнин прошёл проверку на детекторе лжи.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:23
Полиграф, наверное, может определить корыстные намерения, но вот профпригодность или отсутствие оной он явно не выявит. Все эти проверки выглядят как желание перевести стрелки и отчитаться в очередной раз о проделанной работе, хотя кризис в судейском департаменте не первый месяц и явно системный, начиная с руководства.
протон
протон
сегодня в 00:22
У нас настолько модно винить во всем верхи, что даже откровенно хреново делающий свою работу человек тут же получает поддержку и статус "борца с режимом", стоит ему "наехать" на начальство? Окститесь, этот Матюнин так слабо судит, что ему не место в РПЛ, даже если он кристально честен, просто так себе судья.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:13
Меня не вызвали на сборы. Мне никто не ответил. Я закончил.
Федотов врет! Его отстранили после ужасных ошибок!

1) В 2012 году в матче Амкар-Крылья перепутал футболистов и удалил не того игрока)
2) В 2014 году в матче ЦСКА-Динамо обязан был ставить пенальти в ворота ЦСКА, а не «Динамо».
3) В 2015 году в матче Зенит-Уфа поставил пенальти на Дзюбе который упал недалеко от штрафной в противоборстве с защитником, хотя сам же и схватил его рукой за футболку.
После матча вратарь Уфы Юрченко сказал:«Все понимают, «Зенит» борется за медали. Один поставил – не забили, так надо второй подряд выдумывать? Смешно. На таком уровне так судить нельзя. Мы уже успели посмотреть повторы этих моментов. Всей командой посмеялись в раздевалке»
4)в 2016 году в матче Локо-Спартак в первом тайме не удалил Пуцко который сбил выходившего один на один Шкулетича ! Локо проиграв остался без ЕК
5) В 2017 году в матче Зенит-Ахмат не удалил Лунева! Он выбежал из штрафной, сыграл рукой!
6) 2018 год его уже не допускали до РПЛ и в матче Химки -Армавир правильно назначил пенальти .Но потом перепутал футболиста, который нарушал правила. Когда пенальти пробили, судья всё же вспомнил, кто нарушал правила, дал карточку защитнику и удалил его с поля. По букве правил – детская ошибка. Нельзя давать карточку после завершения эпизода.
На этом закончилась его "славная" карьера и это не все его косяки!
Всем Добра!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:01
Я склонен согласиться с Федотовым. Не потому, что я за Хачатурянца, он крайне мутный тип, но то, что Матюнин убил КС, трудно оспорить, поэтому слова, которые Матюнин обозначает как "помощь КС" от Хачатурянца, можно трактовать как жажда справедливости для КС.

К сожалению, Хачатурянц однозначно повел себя непрофессионально, вынеся вердикт до суда от собсвенного лица, и этим усугубил только дело Матюнина.

То же, что Матюнина после такого судейства надо отстранять надолго, очевидно.
beefs
beefs
вчера в 23:45
Это конец судейской карьеры...
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